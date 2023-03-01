Yarım Açı Formülleri - Sinüs, Kosinüs, Tanjant, Kotanjant Yarım Açı Formülü ve Örnekleri

Yarım Açı Formülleri, lise de ve üniversite de sıkça rastlanan sayısal konulardandır. Trigonometri yarım açı formülleri, geometri mühendislik mimarlık gibi birçok alan da kullanılır. Yarım açı formüllerinde kullanılan terimler sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant Yarım Açı formülü ve örnekleri için kullanılan dört terimdir. Bu dört yarım açı formülleri terimleri hem dik üçgenin açı ve kenarları ile hem de birbirleri ile bağlantılıdır. Sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant terimleri ile yarım açı formüllerine ulaşılabilir.
Trigonometri, üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı. Trigonometri, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant terimleri trigonometrik işlevlerin üzerine kurulmuştur ve günümüzde fizik ve mühendislik alanlarında sıkça kullanılmaktadır. Yarım açı formülü, bir üçgenin iç açılarından birinin yarım açısının, diğer iki iç açının yarımı toplamına eşit olduğunu ifade eder.
Trigonometrik işlevler bir dik üçgen ya da birim çember üzerinden tanımlanır. Temel olarak üç tane trigonometrik işlev ve bunların çarpma işlemine göre terslerinden oluşan üç tane daha işlev vardır.
Geometrinin trigonometri kısmında kullanılan terimler ile yarım açı formüllerine ulaşılır bu terimler: sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanttır. Sinüs, kosinüs. Tanjant ve kotanjant formülleri şu şekilde bulunur:
Sinüs = Karşı dik kenar uzunluğu/hipotenüs
Kosinüs= Komşu dik kenar uzunluğu/hipotenüs
Tanjant= Karşı dik kenar uzunluğu/Komşu dik kenar uzunluğu
Kotanjant= Komşu dik kenar uzunluğu/Karşı dik kenar uzunluğu
Trigonometri terimleri olan sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant kullanılarak yarım açı formülleri kullanır. Bu yarım açı formülleri:
Sinüs yarım açı formülü:
sin2x = 2sinx.cosx
Kosinüs yarım açı formülleri:
cos2x = cos2x - sin2x
cos2x = 1 - sin2x
cos2x = 2cos2x – 1
Tanjant yarım açı formülleri:
tan2x = 2tanx / 1-tan2x
tan2x = 2 / cotx – tanx
Kotanjant yarım açı formülü:
cot2x = cot2x - 1 / 2cotx
Şeklindedir.