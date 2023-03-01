Yarım Açı Formülleri - Sinüs, Kosinüs, Tanjant, Kotanjant Yarım Açı Formülü ve Örnekleri

Yarım Açı Formülleri, lise de ve üniversite de sıkça rastlanan sayısal konulardandır. Trigonometri yarım açı formülleri, geometri mühendislik mimarlık gibi birçok alan da kullanılır. Yarım açı formüllerinde kullanılan terimler sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant Yarım Açı formülü ve örnekleri için kullanılan dört terimdir. Bu dört yarım açı formülleri terimleri hem dik üçgenin açı ve kenarları ile hem de birbirleri ile bağlantılıdır. Sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant terimleri ile yarım açı formüllerine ulaşılabilir.

Yarım Açı Formülleri

Trigonometri, üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı. Trigonometri, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant terimleri trigonometrik işlevlerin üzerine kurulmuştur ve günümüzde fizik ve mühendislik alanlarında sıkça kullanılmaktadır. Yarım açı formülü, bir üçgenin iç açılarından birinin yarım açısının, diğer iki iç açının yarımı toplamına eşit olduğunu ifade eder.

Trigonometrik işlevler bir dik üçgen ya da birim çember üzerinden tanımlanır. Temel olarak üç tane trigonometrik işlev ve bunların çarpma işlemine göre terslerinden oluşan üç tane daha işlev vardır.

Sinüs, Kosinüs, Tanjant, Kotanjant

Geometrinin trigonometri kısmında kullanılan terimler ile yarım açı formüllerine ulaşılır bu terimler: sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanttır. Sinüs, kosinüs. Tanjant ve kotanjant formülleri şu şekilde bulunur:

Sinüs = Karşı dik kenar uzunluğu/hipotenüs

Kosinüs= Komşu dik kenar uzunluğu/hipotenüs

Tanjant= Karşı dik kenar uzunluğu/Komşu dik kenar uzunluğu

Kotanjant= Komşu dik kenar uzunluğu/Karşı dik kenar uzunluğu

Yarım Açı Formülü ve Örnekleri

Trigonometri terimleri olan sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant kullanılarak yarım açı formülleri kullanır. Bu yarım açı formülleri:

Sinüs yarım açı formülü:

sin2x = 2sinx.cosx

Kosinüs yarım açı formülleri:

cos2x = cos2x - sin2x

cos2x = 1 - sin2x

cos2x = 2cos2x – 1

Tanjant yarım açı formülleri:

tan2x = 2tanx / 1-tan2x

tan2x = 2 / cotx – tanx

Kotanjant yarım açı formülü:

cot2x = cot2x - 1 / 2cotx

Şeklindedir.