Yarımada Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Yarım Ada Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Ders kitaplarında ya da belgesel anlatımlarında sıkça karşılaştığımız bazı kelimeler vardır ki, anlamları kadar yazılış biçimleri de önemlidir. Özellikle coğrafya terimlerinde, kavramın yazım şekli yanlış kullanıldığında anlatımın etkisi azalır. Basit gibi görünen bazı kelimeler, yazılı anlatımda dikkat isteyen detaylar hâline gelir. Yarımada nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce bu durumun tipik örneklerinden birinin de bu doğal kara şekliyle ilgili olduğu söylenebilir.

Yarımada Nasıl Yazılır?

"Yarımada" kelimesinin doğru yazımı "yarımada" şeklindedir. "Yarım ada" şeklinde ayrı bir yazım kesinlikle yanlıştır. Bu kelimenin doğru yazımını öğrenmek, dilimizi doğru ve etkili bir şekilde kullanmamıza yardımcı olacaktır.

TDK'ye Göre Yarım Ada Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "yarımada" şeklindedir, yani bitişik yazılır. TDK'nin Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu kaynaklarında, "yarımada" kelimesi bitişik bir isim olarak tanımlanmıştır. "Yarım" ve "ada" kelimeleri birleşerek, artık yeni ve tekil bir anlam taşıyan bir coğrafi terim hâline gelmiştir. Bu anlam kaynaşması nedeniyle bitişik yazılması gerekmektedir.