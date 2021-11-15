Gün içerisinde sosyal medyadan geleneksel medyaya kadar pek çok kelimeye maruz kalıyoruz. Duyduğumuz ve okuduğumuz bu kelimelerin anlamlarını ve doğru kullanımlarını ise her zaman tam olarak bilmiyoruz. Bu yüzden sosyal medya ve sözlüklerden anlamını bilmediğimiz kelimeleri araştırmak istiyoruz. Bu kelimelerden biri olarak karşımıza çıkan ve gün içerisinde de sık sık kullanılan yarışma kelimesinin anlamını örnek cümleler ile birlikte sizler için hazırladık. İşte Yarışma eş anlamlısı nedir? Yarışma kelimesinin eş anlamlısı

Yarışma kelimesinin anlamı

Öz Türkçe kökenli, yarış etmekten gelen yarışma kelimesi ilk kez Divan-ı Lugatit Türk eserinde kullanılmıştır. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre de farklı anlamları bulunmaktadır. Bu anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Müsabaka, yarışmak, kişilerin bilgi ve yeteneklerini ölçmek için yapılan yarışım, rekabet, kişilerin başkalarından daha üstün olma çabası. Bu anlamları ile gün içerisinde farklı cümlelerde sıklıkla kullanılan yarışma kelimesinin eş anlamlı karşılıkları da merak edilir.

Yarışma kelimesinin eş anlamlısı

Müsabaka, yarışmak, kişilerin bilgi ve yeteneklerini ölçmek için yapılan yarışım, rekabet, kişilerin başkalarından daha üstün olma çabası anlamına gelen yarışma kelimesinin farklı eş anlamlıları da bulunmaktadır. Müsabaka, yarış, rekabet olarak karşımıza çıkan bu kelimeler gün içerisinde sıklıkla kullanılır ve cümlenin anlamında bozulmaya yol açmaz. Yazılışları her ne kadar farklı olsa da bu 3 kelime cümle içerisinde kullanıldığında yarışma kelimesi ile aynı anlamı verir.

Yarışma kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Yarışmayı izlemek için sabah erkenden alana gitti.

Liseler arası şarkı yarışmasında birinci oldukları için ödül kazandılar.

Yarışmacı bir ruha sahip olduğu için kaybetmekten hiç hazzetmezdi.

Yarışma kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım