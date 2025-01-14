Yarıyıl tatili için etkinlik rehberi

20 milyondan fazla öğrenci 17 Ocak Cuma günü karne alarak yarıyıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin yarıyıl tatilinde eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, aileleriyle ve arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirmelerine destek olmak, zararlı içeriklerden uzak durmasına katkı sunmak amacıyla ilkokul ve ortaokul kademeleri için etkinlik kitapları, okul öncesi kademesi için ise aile çocuk etkinlik takvimi hazırladı. MEB yetkilileri hazırlanan etkinliklerle ilgili ilk bilgileri SABAH'la paylaştı. Tüm içeriklere bugünden itibaren MEB'in internet adresinden ulaşılabilecek.

15'TE 15 İLE EĞLENEREK ÖĞRENME

İlkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan "15'te 15'' etkinlik kitabı dijital içeriklerle zenginleştirilerek oluşturuldu. Kitaplarda öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayacak temalar ve konular, zengin içeriklerle sunuldu. Oyunlar aracılığıylaöğrencilerde merak, akıl yürütme, keşfetme, konsantrasyon, görsel algıyı ve hafızayı güçlendirme, problem çözme, analiz yapma, ileriye dönük düşünme ve strateji geliştirme, günlük hayatta karşılaşılan sorunları çözme becerilerini geliştirmek hedeflendi.

ÖZEL ŞARKILAR BESTELENDİ

Öğrencilerin sanat ve estetik algılarını geliştirmek, milli kimliğimizin devamlılığını ve geçmişle bağımızı sağlayan kültürel mirasımızı tanımak ve tanıtmak, "sabır, saygı, çalışkanlık, dostluk, sorumluluk ve tutumlu olma" gibi değerlerimizi pekiştirmek için oyunlar tasarlandı, Türkçe ile İngilizce şarkılar bestelendi ve şiirlerden yararlanıldı.



MİNİKLER İÇİN ETKİNLİK TAKVİMİ

OKUL öncesi dönemdeki çocuklar ve velileri için hazırlanan etkinlik takvimiyle de ailelerin ara tatil dönemi boyunca çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirebilmeleri için günlük etkinlik önerileri sunuldu. Takvimde yarıyıl tatili süresince her gün için farklı etkinlik, tekerleme, şarkı ve oyunlara yer verildi.