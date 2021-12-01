Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman? İşte 2021-2022 sömestr tatilinde son durum

Yarıyıl tatili pek çok öğrencinin gündeminde yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvimle merak edilen tarihleri paylaştı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki tatil tarihlerini Milli Eğitim Bakanlığı açıklıyor. Üniversitelerde ise tarihler kurumlara bağlı olarak belirleniyor. Birinci dönem ne zaman bitiyor, 15 tatil - sömestr tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte bu soruların yanıtı, ilk karnelerin alınacağı tarih ve yarıyıl tatili tarihleri.