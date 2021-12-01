Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman? İşte 2021-2022 sömestr tatilinde son durum

Yarıyıl tatili pek çok öğrencinin gündeminde yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvimle merak edilen tarihleri paylaştı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki tatil tarihlerini Milli Eğitim Bakanlığı açıklıyor. Üniversitelerde ise tarihler kurumlara bağlı olarak belirleniyor. Birinci dönem ne zaman bitiyor, 15 tatil - sömestr tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte bu soruların yanıtı, ilk karnelerin alınacağı tarih ve yarıyıl tatili tarihleri.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.