Yarıyıl tatilinde kış okulları açılacak

19 milyona yakın öğrenci 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilk yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karne alacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla ilk kez geçen yıl yaz tatilinde açılan yaz okulları, velilerden gelen yoğun talep üzerine bakanlığı harekete geçirdi. Bakanlık, 2 haftalık yarıyıl tatilinde de yaz okulu kapsamını genişleterek tüm kursları açma kararı aldı. Bu yıl ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar 21 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Matematik ve İngilizce derslerinde açılacak kurslarda 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan öğrenciler için belirlenecek 5 grupta etkinlik yapılacak. Bir öğrenci bu kursların her ikisine de başvurabilecek. Öğrenciler bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılacak. İki kursa katılan öğrenci, iki haftada toplam 40 saat ders almış olacak. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında ise her bir atölye programı, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlanacak.