Yaş Eş Anlamlısı Nedir? Yaş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlı sözcüğü bulunur. Bu sözcükler kimi zaman bir, kimi zaman ise birden fazla olarak karşımıza çıkabilir. Yaş kelimesinin ise birden fazla eş anlamlısı bulunur. Bu nedenle yaş kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı için farklı farklı kelimeler kullanılabilir ve yaş eş anlamlısı nedir sorusu birden fazla yanıtlanabilir.

Yaş Eş Anlamlısı Nedir?

Yaş kelimesi, eş sesli bir sözcüktür. Eş sesli kelimeler, aynı biçimde yazılır, aynı biçimde okunur fakat farklı anlamlar ifade eder. Yaş kelimesi doğuştan beri geçen zamanı ifade ederken, farklı bir cümlede ıslaklığı da ifade edebilir. Bu nedenle birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Yaş kelimesinin eş anlamlıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Islak

Nemli

Çağ

Yaş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Yaş kelimesinin eş anlamı olan sözcüğün cümle içinde kullanımına bakmak için öncelikle hangi amaçla kullanıldığını bilmek gerekir. Islaklığı ya da çağı ifade ediş şekline göre eş anlamlı sözcük değişiklik gösterir. Konuyla ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir: