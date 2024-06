Yas Eş Anlamlısı Nedir? Yas Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe de pek çok kelimenin eş anlamlısı vardır ve bu eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir. Yas kelimesinin de kendi yerine kullanılabilecek bir eş anlamlı kelimesi bulunur. Yas kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı için yas eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlanması, oldukça önemlidir.

Yas Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Yas kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu kelime "matem" olarak bilinir. Bir cümle içerisinde yas döneminden bahsedilirken, yas yerine matem kelimesi kullanılabilir. Matem kelimesinin cümle içerisinde kullanılması, cümlede herhangi bir anlatım bozukluğuna neden olmaz.

Yas Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?



Yas kelimesinin eş anlamlı sözcüğünün cümle içerisinde kullanımlarına aşağıdaki gibi örnekler verilebilir:

• Yas süresi gitgide uzamış, can sıkıcı bir hal almaya başlamıştı. / Matem süresi gitgide uzamış, can sıkıcı bir hal almaya başlamıştı.

• Her ayrılık sonrası yas ilan ederdi. / Her ayrılık sonrası matem ilan ederdi.

• Artık üzerinden yıllar geçmişti ve yas tutmanın hiç anlamı yoktu. / Artık üzerinden yıllar geçmişti ve matemin hiç anlamı yoktu.