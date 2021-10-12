Yaş Zıt Anlamlısı Nedir? Yaş Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Yaş sözcüğünün kuvvetli bir anlam dağarcığı vardır. Bununla birlikte cümle içerisinde birçok görevde kullanılmaktadır. Genel olarak yaş kelimesi isim görevinde kullanılsa da gerektiği yerde sıfat görevinde de kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak kelimenin 6 tane anlamı bulunmaktadır.

YAŞ KELİMESİNİN ANLAMI

Yaş kelimesi anlam ilişkisi yönünden kuvvetlidir. Bunun nedeni de birçok anlamı beraberinde getirmesidir. Ayrıca eş sesli bir sözcük olduğu için bu kelimeyi 2 farklı açıdan görmemiz gerekir. İlk olarak kurunun zıt anlamlısı olarak kullanılan yaş kelimesidir. Bir diğeri ise çağ ile eş anlamlı olan yaş sözcüğüdür. Bu bilgiler ışığında yaş kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Var oluştan, doğuştan bu yana geçen ve yıl birimiyle ölçülen zaman.

Yaşamın çocukluk, gençlik, yaşlılık gibi evrelerinden her biri.

Bir kurumun, kuruluşun, düzenin vb. kurulduğundan beri geçen zaman.

Bir gökcisminin oluşmaya başladığı günden günümüze değin geçirdiği zaman süresi.(gökbilim terimi)

Bir görevde öngörülen belli bir yaşa ulaşmak.

(çocuk) Bir yaşına ulaşmak.

YAŞ ZIT KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yaş sözcüğünün pek çok anlamı bulunduğu için birden fazla eş anlamlısı ve zıt anlamlısı bulunabilmektedir. Yaş sözcüğüne 2 farklı açıdan bakmamız gerekir. İlk olarak 'kuru' kelimesinin zıt anlamlısı olan yaş sözcüğüdür. Bir diğeri de çağ kelimesiyle eş anlamlı olan yaş sözcüğüdür. Fakat çağ ile eş anlamlı olan yaş kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Bu kelimeleri ayırt etmek için şu cümle örneklerine bakabiliriz: