Yasak Zıt Anlamlısı Nedir? Yasak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Zıt anlamlı kelimeler listesinde olan yasak dilimizde sıfat ve isim olarak kullanılmaktadır. Örneğin; Ev yasağı, av yasağı, sigara yasağı vb. şekilde sıfat olarak görebilmekteyiz. Herhangi bir iş ve eylemin yapılmasının engellenmesi olarak tanımlayabileceğimiz yasak kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

YASAK KELİMESİNİN ANLAMI

Etimolojik olarak Moğolca 'yasag' sözcüğünden alıntı bir kelime olan yasak alındığı sözcük ile aynı anlam ifade etmektedir. Yasak kelimesi TDK' ya göre ise iki farklı şekilde kullanılır. Bunlar şu şekildedir:

Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet

Yapılmaması istenmiş olan, yok, memnu, haram

YASAK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yasak kelimesinin de zıt anlamlı karşılığı vardır. Bir işin yasal olarak engellenmesi anlamına gelen yasak kelimesinin zıt anlamlısı izindir. İzin, bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade anlamına gelmektedir.

YASAK KELİMESİNE BENZEYEN KELİMELER

Bazı kelimeler yazılışları farklı olsa da anlam bakımından birbiri ile aynı olabilmektedir. Yasak kelimesi ile de aynı anlamı taşıyan farklı kelime vardır. Memnuiyet kelimesi yasak ile aynı anlama gelen kelimelerden biridir.

YASAK KELİMESİ VE ZIT ANLAMI İLE İLGİLİ CÜMLELER