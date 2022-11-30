Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Yasak Zıt Anlamlısı Nedir? Yasak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı
Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:16 Son Güncelleme: 30.11.2022 12:16

Yasak Zıt Anlamlısı Nedir? Yasak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Yasak kelimesini özellikle küçük yaşlarımızda sık sık duyarız. Çocukluğumuzda evde, eğitimimizde okullarda pek çok yasak ile karşı karşıya kalmış olabiliriz. Yetişkinliğimizde de toplumsal düzenin iyi işlemesi için uymamız gereken bazı kural ve yasaklara tabi oluruz. Netice olarak yasak kelimesi gündelik hayatımızda sık sık karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Yasak kelimesinin zıt anlamlısı da vardır. Peki, yasak kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Yasak Zıt Anlamlısı Nedir? Yasak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Zıt anlamlı kelimeler listesinde olan yasak dilimizde sıfat ve isim olarak kullanılmaktadır. Örneğin; Ev yasağı, av yasağı, sigara yasağı vb. şekilde sıfat olarak görebilmekteyiz. Herhangi bir iş ve eylemin yapılmasının engellenmesi olarak tanımlayabileceğimiz yasak kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

YASAK KELİMESİNİN ANLAMI

Etimolojik olarak Moğolca 'yasag' sözcüğünden alıntı bir kelime olan yasak alındığı sözcük ile aynı anlam ifade etmektedir. Yasak kelimesi TDK' ya göre ise iki farklı şekilde kullanılır. Bunlar şu şekildedir:

  • Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
  • Yapılmaması istenmiş olan, yok, memnu, haram

YASAK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yasak kelimesinin de zıt anlamlı karşılığı vardır. Bir işin yasal olarak engellenmesi anlamına gelen yasak kelimesinin zıt anlamlısı izindir. İzin, bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade anlamına gelmektedir.

YASAK KELİMESİNE BENZEYEN KELİMELER

Bazı kelimeler yazılışları farklı olsa da anlam bakımından birbiri ile aynı olabilmektedir. Yasak kelimesi ile de aynı anlamı taşıyan farklı kelime vardır. Memnuiyet kelimesi yasak ile aynı anlama gelen kelimelerden biridir.

YASAK KELİMESİ VE ZIT ANLAMI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Öğrenci dışarı çıkmak için öğretmeninden izin aldı.
  • Kapalı ortamlarda sigara içilmesi devlet tarafından yasaklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yasak Zıt Anlamlısı Nedir? Yasak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA