Yaşam Eş Anlamlısı Nedir? Yaşamın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Eş anlamlı kelimeler arasında en çok araştırma hacmine sahip sözcüklerden biri de yaşamdır. Eş anlamlılarıyla birlikte sıkça dile getirilen bu sözcüğün kökeni ve TDK anlamı araştırılıyor. Yaşam eş anlamlısı nedir sorusuna cevap arayan vatandaşlar için yaşamın eş anlamlısı olan sözcük ve yaşamın kökeni hakkında en detaylı bilgi haberimizde…

YAŞAM KELİMESİNİN KÖKENİ

Eski Türkçe yaş "canlı" kökünden gelen bu kelime, var olan tüm canlıların hayatta olduğu süreyi kapsamaktadır. Aynı kökten türetilen yaşa- fiilinden yeşermek kelimesi de türemiştir ve bu kelime de canlanmak manasına gelir. Biyoloji'de yaşam canlı bilimi içine dahil edilen bir terimdir. Birçok süreci bünyesinde barındıran hayati bir süreçtir.

FELSEFEDE YAŞAM

Canlıların içerisinde yaşam soyutlamasını yapabilen ve kendi yaşamını anlamlandırmaya çalışan tek türün homo sapiens olduğu kabul edilir. Günümüze dek pek çok filozof yaşamı farklı bakış açılarıyla tanımlamaya, açıklamaya çalışmıştır. Yaşamın anlamı üzerine birçok tartışma sürdürülmüştür. Örneğin spiritüalistlere göre yaşamın amacı ruhsal tekamüldür. Bununla birlikte, kimilerine göre yaşamın bir anlamı olması gerektiği kuşkuludur. Pozitif bilime göre yaşamın sona ermesiyle ölüm başlar. Ancak felsefede ve tasavvufta yaşamın son bulmasıyla asıl hayat başlar.

YAŞAMIN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Yaşam eş anlamlısı nedir sorusuna verilebilecek ilk cevap "hayat" olacaktır. Yaşamın eş anlamlısı olan sözcük ayrıca ömür ve durmuş olarak karşımıza çıkar. Bu sözcüklerin her biri hem günlük yaşamda hem de edebi metinlerde birbiri yerine ödünçlenerek kullanılmaktadır.

YAŞAM EŞ ANLAMLISI

Hayat ve yaşam kelimeleri aynı anlama sahiptir ve birbiri yerine kullanılır. Ancak birlikte kullanımı anlatım bozukluğuna yol açacaktır. Dolayısıyla yaşam kelimesinin kullanıldığı bir cümlede ömür ya da hayat sözüne yer verilmemelidir.

YAŞAM KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Yaşam sadece nefes almakla geçmez, insanlığa faydalı şeyler de yapılmalıdır.

Yaşam nedir sorusunu kendine sormak yetiyor bazen, hayatı anlamdırmak için.

"Yaşamın gözlerin kadar güzel olsun sevgilim"