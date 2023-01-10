Yaşar Kemal Kimdir? Yaşar Kemal Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Yaşar Kemal hayatı ve edebi kişiliği ile öne çıkan yazarlar arasında yer alıyor. Günümüze pek çok harika eser bırakmış olan Yaşar Kemal kimdir sorusu da bu nedenle gündeme sıklıkla geliyor. Eğer siz de Yaşar Kemal hangi akım ve topluluğa dahil ya da Yaşar Kemal hangi dönemde yazıyordu diye merak ediyorsanız yazımızın devamına göz atabilirsiniz. Yaşar Kemal edebi kişiliğinin yanı sıra sözleri ile de hatırlanıyor. Yaşar Kemal eserleri ve Yaşar Kemal sözleri yazımızın devamında sizinle.

Yaşar Kemal Kimdir?

Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal, Türk roman ve hikaye yazarıdır. En ünlü eseri ise yaklaşık 32 yılda tamamlamış olduğu İnce Memed roman seridir. 1922 yılında Osmaniye'de doğan Yaşar Kemal, bir kaza sonucu sağ gözünü kaybetmiştir. Ortaokuldayken kaleme aldığı şiir ile edebiyat hayatına başlamıştır. İlk şiirini 1939 yılında Seyhan Görüşler adlı bir Adana dergisinde yayınlamıştır. 2015 yılında İstanbul'da 91 yaşında hayata gözlerini kapamıştır. Eserlerini ise Cumhuriyet dönemi içerisinde yazmıştır.

Yaşar Kemal'in Edebi Kişiliği Nedir?

Yaşar Kemal, edebi kişiliği ile öne çıkan bir yazar olarak biliniyor. Peki, Yaşar Kemal'in edebi kişiliği nasıldır?

Roman dışında, deneme, fıkra, hikaye, derleme, röportaj alanlarında da eser vermiştir ve eserleri pek çok dile çevrilmiştir.

Eserlerinde kişiler genellikle; eşkıyalar, ağalar, ırgatlar şeklindedir ve köyde yaşayan her kesimden insana rastlayabilirsiniz.

Cumhuriyet döneminin sosyal gerçekçi yazarlarının öncüleri arasında yer alır.

Tabiata, köye, dağa en yakın olan isimlerden biridir.

Başarılı doğa betimlemeleri yapmıştır.

"Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün" isimli yazı dizisi ile Gazeteciler Cemiyeti röportaj ödülü kazanmıştır.

Yaşar Kemal'in Eserleri Nelerdir?

Yaşar Kemal geçmişten günümüze pek çok eserle bizi buluşturmuştur. Bu eserlerden bazılarını şu şekilde listeleyebiliriz:

İnce Memed

Yılanı Öldürseler

Ağrı Dağı Efsanesi

Kuşlar da Gitti

Tek Kanatlı Bir Kuş

Sarı Sıcak

Çakırcalı Efe

Binboğalar Efsanesi

Karıncanın Su İçtiği

Hüyükteki Nar Ağacı

Yaşar Kemal Sözleri Nelerdir?

Eserleri ile çeşitli ödüllere layık görülen Yaşar Kemal'in çeşitli sözlerini sizin için şu şekilde listeledik: