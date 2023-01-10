Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Yaşar Kemal Kimdir? Yaşar Kemal Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği
Giriş Tarihi: 10.1.2023 09:20 Son Güncelleme: 10.1.2023 09:20

Yaşar Kemal Kimdir? Yaşar Kemal Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Türk edebiyatında pek çok önemli yazar bulunuyor. Bu yazarlar arasında Yaşar Kemal yer alıyor. Pek çok insan Yaşar Kemal kimdir, Yaşar Kemal eserleri nelerdir diye merak ediyor. Bu yazımızda sizin için Yaşar Kemal hangi akım ve topluluğa dahil, Yaşar Kemal hangi dönemde yazdı, Yaşar Kemal edebi kişiliği nedir gibi soruların yanıtlarını derledik. Yazımızın devamında Yaşar Kemal hayatı ve Yaşar Kemal sözleri gibi konuların açıklamalarını görebilirsiniz.

Yaşar Kemal Kimdir? Yaşar Kemal Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Yaşar Kemal hayatı ve edebi kişiliği ile öne çıkan yazarlar arasında yer alıyor. Günümüze pek çok harika eser bırakmış olan Yaşar Kemal kimdir sorusu da bu nedenle gündeme sıklıkla geliyor. Eğer siz de Yaşar Kemal hangi akım ve topluluğa dahil ya da Yaşar Kemal hangi dönemde yazıyordu diye merak ediyorsanız yazımızın devamına göz atabilirsiniz. Yaşar Kemal edebi kişiliğinin yanı sıra sözleri ile de hatırlanıyor. Yaşar Kemal eserleri ve Yaşar Kemal sözleri yazımızın devamında sizinle.

Yaşar Kemal Kimdir?

Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal, Türk roman ve hikaye yazarıdır. En ünlü eseri ise yaklaşık 32 yılda tamamlamış olduğu İnce Memed roman seridir. 1922 yılında Osmaniye'de doğan Yaşar Kemal, bir kaza sonucu sağ gözünü kaybetmiştir. Ortaokuldayken kaleme aldığı şiir ile edebiyat hayatına başlamıştır. İlk şiirini 1939 yılında Seyhan Görüşler adlı bir Adana dergisinde yayınlamıştır. 2015 yılında İstanbul'da 91 yaşında hayata gözlerini kapamıştır. Eserlerini ise Cumhuriyet dönemi içerisinde yazmıştır.

Yaşar Kemal'in Edebi Kişiliği Nedir?

Yaşar Kemal, edebi kişiliği ile öne çıkan bir yazar olarak biliniyor. Peki, Yaşar Kemal'in edebi kişiliği nasıldır?

  • Roman dışında, deneme, fıkra, hikaye, derleme, röportaj alanlarında da eser vermiştir ve eserleri pek çok dile çevrilmiştir.

  • Eserlerinde kişiler genellikle; eşkıyalar, ağalar, ırgatlar şeklindedir ve köyde yaşayan her kesimden insana rastlayabilirsiniz.
  • Cumhuriyet döneminin sosyal gerçekçi yazarlarının öncüleri arasında yer alır.
  • Tabiata, köye, dağa en yakın olan isimlerden biridir.
  • Başarılı doğa betimlemeleri yapmıştır.
  • "Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün" isimli yazı dizisi ile Gazeteciler Cemiyeti röportaj ödülü kazanmıştır.

Yaşar Kemal'in Eserleri Nelerdir?

Yaşar Kemal geçmişten günümüze pek çok eserle bizi buluşturmuştur. Bu eserlerden bazılarını şu şekilde listeleyebiliriz:

  • İnce Memed

  • Yılanı Öldürseler
  • Ağrı Dağı Efsanesi
  • Kuşlar da Gitti
  • Tek Kanatlı Bir Kuş
  • Sarı Sıcak
  • Çakırcalı Efe
  • Binboğalar Efsanesi
  • Karıncanın Su İçtiği
  • Hüyükteki Nar Ağacı

Yaşar Kemal Sözleri Nelerdir?

Eserleri ile çeşitli ödüllere layık görülen Yaşar Kemal'in çeşitli sözlerini sizin için şu şekilde listeledik:

  • Hayat, umutsuzluktan umut yaratmaktır.

  • İnsan, düşleri öldüğü gün ölür.
  • İnsanlarla oynamamalı. Bir yerleri var, bir ince yerleri, işte oraya değmemeli.
  • Belki bir yerlerde, bir köşelerde kuş alıp salıverecek kadar yüreği yufka birkaç insan kalmıştır, kim bilir belki.
  • Demir olsam çürürdüm, toprak oldum da dayandım.
  • Dünyanın bütün kötülüklerine baş kaldır. Bazen senin iyiliğin başkasının kötülüğüne de olabilir. Kendi iyiliğine de baş kaldır...
  • Gülümse bitsin karanlık, gülümse karamsarları şaşırt, gülümse güller açsın yüzünde, gülümsemenle yayılsın ışık, dünyayı ısıtmasan da güneş gibi.
  • Şu insanlar, şu dünyada var oldukça her şeye akıl erdirecekler, kartalın uçuşuna, karıncanın yuvasına, ayın, günün doğuşuna, batışına, ölüme, kalıma, her şeye akıl sır erdirecekler. Karanlığa ışığa, her şeye, her şeye.
  • Düşünmek en küçük anlamda, var olmak demektir.
  • Konuşan insan, öyle kolay kolay dertten ölmez. Bir insan konuşmayıp da içine gömüldü müydü, sonu felakettir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşar Kemal Kimdir? Yaşar Kemal Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA