Yaşar Kemal Şiirleri - Yaşar Kemal’in En Güzel Şiirleri, Hayatı ve Eserleri

Yaşar Kemal daha çok romanlarıyla tanınan, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Roman, öykü, deneme ve çocuk kitaplarıyla geniş bir kitleye ulaşan yazarın şiirleri ise eserlerinin gölgesinde kalmıştır. Yaşar Kemal şiirleri, yeni nesillere Anadolu'nun zengin kültürel ve sosyal dokusunu aktarmaya devam etmektedir ve oldukça geniş bir eser yelpazesi bulunmaktadır. Yaşar Kemal'in en güzel şiirleri, hayatı ve eserleri genellikle roman ve öykü kitaplarının içinde veya dergilerde yayımlanmıştır.
Yaşar Kemal'in şiirlerinden bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz:
Ağlamak
Aşk Hakkında
Boğazdan İstanbul Gecesi
Senle Sessizliğin Sesi
Söyleyemediğim
Anlıyorum Deme Bana
Gülümse
Senin İçin
Gel Bana
Gece
İstanbul Hayallerimin Şehri
Bir Bulut Ağlıyordu
Hayatımın Anlamı Sen
İstiklal Caddesinde
Batan Günün Ardından
Ulaşılmaz Kişiye
Peri Masalı
Korkutmaz
Küskün Kalbe
İstediğim
Sen ve Yokluğun
Seninle İlk Defa
Ulaşamadığıma İthaf
Gülay S.
Yağmurda Kaybettiklerimize
Uyanınca Seni Görmek
İlham Perisine
Seni Düşündüğüm Anlar
Senden Ayrıldığımın İlk Günü
Sen Yokken
Hayatı
Doğum: Yaşar Kemal, asıl adıyla Kemal Sadık Gökçeli, 6 Ekim 1923'te Adana'nın Osmaniye ilçesine bağlı Hemite köyünde doğdu.
Eğitim: İlkokulu Kadirli'de okudu. Ortaokulu bitiremeden çalışmaya başladı.
Çalışma Hayatı: Çiftçilik, ırgatlık, pirinç tarlalarında kontrolörlük gibi işlerde çalıştı. İstanbul'a geldikten sonra gazetecilik yapmaya başladı ve 1951'de Cumhuriyet gazetesinde çalıştı.
Edebi Kariyeri: İlk şiirlerini 1939'da yayımladı. İlk romanı "İnce Memed" 1955'te yayımlandı ve büyük ilgi gördü.
Ölüm: 28 Şubat 2015'te İstanbul'da vefat etti.
Eserleri
Yaşar Kemal, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Roman, öykü, röportaj ve senaryo türlerinde eserler vermiştir.
Romanları
İnce Memed (1955): En bilinen eseridir. Bir halk kahramanının destansı hikayesini anlatır.
Yer Demir Gök Bakır (1963): Anadolu insanının yaşam mücadelesini işler.
Teneke (1955): Çeltik tarlalarındaki zorlu yaşamı ve halkın direnişini anlatır.
Ölmez Otu (1968): Anadolu insanının umut ve çaresizlikle örülü hikayelerini işler.
Demirciler Çarşısı Cinayeti (1974) ve Yusufçuk Yusuf (1975): Bu iki roman, Akçasazın Ağaları serisinin parçalarıdır.
Bir Ada Hikayesi Serisi: Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana (1997), Karıncanın Su İçtiği (2002), Tanyeri Horozları (2002), Çıplak Deniz Çıplak Ada (2012)
Öykü ve Röportaj Kitapları
Sarı Sıcak (1952): Anadolu insanının kısa öykülerle anlatıldığı kitaptır.
Bu Diyar Baştan Başa (1971): Yaşar Kemal'in röportajlarının derlendiği bir eserdir.
Ağrı Dağı Efsanesi (1970): Destansı bir aşk hikayesini işler.
Şiirleri
Yaşar Kemal daha çok romanlarıyla tanınsa da, şiirleri de edebi değer taşır. İşte onun şiirlerinden bazıları:
"Bugünleri Görecektik": Sosyal ve politik eleştirilerle dolu bir şiirdir.
"Sevgi Duvarı": Yaşar Kemal'in insan sevgisini ve toplumsal dayanışmayı vurguladığı şiirlerinden biridir.
"Üç Dağlar": Doğayla iç içe olan Anadolu insanının hikayesini işler.