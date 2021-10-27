Yaşlı Zıt Anlamlısı Nedir? Yaşlı Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Yaşlı kelimesi cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi bir ismin önüne gelerek onu nitelemektedir. Bunun yanı sıra yaşlı kelimesinin anlam dağarcığını incelediğimizde, çok kullanılan bir kelime olmasına rağmen zayıf bir anlam dağarcığı karşımıza çıkmaktadır.

YAŞLI KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Yaşlı kelimesi daha çok kocamış kişiler yani yaşı ilerlemiş olan kişiler için kullanılan bir sözcüktür. Dolayısıyla bu kelime çok geniş bir anlamı ifade etmektedir. Bu yüzden de günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır. Bu kelime ayrıca bir kişinin gözündeki yaşı da ifade etmek için kullanılır. Bu tarz kelimeler Türkçede eş sesli kelimeler olarak geçmektedir. Bu özelliklerin yanında yaşlı kelimesi yapıca türemiş bir kelimedir. Bu da kelimenin anlam ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olan bir özelliktir. Tüm bu bilgilere bakarak yaşlı kelimesinin anlamları şunlardır:

Yaşı ilerlemiş, yaşlanmış.

(göz için) Yaşla dolmuş, yaşlanmış, ıslanmış.

YAŞLI KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yaşlı kelimesinin anlam kapasitesine bakıldığında, dar kapsamlı bir kelime olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde insanların yanı sıra hayvanlar için de kullanılan bir kelime olmasına rağmen mecaz anlamı ve terim anlamı bulunmamaktadır. Bu da kelimenin anlam ilişkilerini etkilemiştir. Bu anlam ilişkilerinden en önemlileri eş anlam ve zıt anlamdır. Yaş kelimesinin eş anlamlısı 'ihtiyar' kelimesidir. Yaşlı kelimesinin zıt anlamlısı ise 'genç, bebe' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Otobüste yaşlı kadına yer vermeyen gençleri ben de azarladım.

Gençler bütün bir toplumun umudu olarak vazife yüklenmektedir.

YAŞLI KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Yaşlı kelimesinin barındırdığı anlam özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi ise yaşlı kelimesine benzer kelimeleri göstereceğiz. Bahsettiğimiz yaşlı kelimesine benzer kelimeler şunlardır: