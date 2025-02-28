Yason Burnu Nerede? Yol Tarifi ile Ordu Yason Burnu’na Nasıl Gidilir, Hikayesi Ne?

Sahil şeridi boyunca uzanan yemyeşil doğası, fındık bahçeleri ve masmavi denizi ile ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunan Ordu tarihi ve mitolojik unsurlar barındıran noktalarıyla da ön plana çıkmaktadır. Bunlardan biri de Perşembe ilçesinin Çaytepe köyünde bulunan doğayla tarihin buluştuğu Yason Burnu'dur. Yason Burnu nerede ve yol tarifi ile Ordu Yason Burnu'na nasıl gidilir, hikayesi ne gibi sorular burayı ziyaret etmek isteyenler için merak konusudur.

Yason Burnu Nerede?

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı olan Çaytepe Köyü sınırları içinde yer alan Yason Burnu ve bölgedeki Rum Ortodoks topluluğu tarafından yaptırılmış olup burunda yer alan Yason Kilisesi Karadeniz'in en özel doğal oluşumlarından biridir. Burun Ordu şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre ve Perşembe ilçesine 15 kilometre uzaklıkta yer almakta olup, eşsiz gün batımı manzaralarıyla ünlüdür. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan bölge, Karadeniz'in en güzel kıyı şeritlerinden birinde konumlanmaktadır.

Ordu Yason Burnu'na Nasıl Gidilir?

Yason Burnu'na gitmeyi planlayanlar Ordu şehri üzerinden özel araçlarıyla, taksiyle, araç kiralayarak ya da toplu taşıma araçlarını kullanarak hedeflerine varabilirler.

Özel Araç: Ordu şehir merkezinden D010 Karadeniz Sahil Yolu üzerinden Perşembe yönüne giderek Yason Burnu'na ulaşmak mümkündür. Bu yolculuk yaklaşık 45 dakika sürmektedir.

Toplu Taşıma: Ordu'dan Perşembe ilçesine giden minibüsler ya da otobüsler ile ulaşım sağlanabilir. Perşembe'den sonra kısa bir taksi yolculuğu ile buruna ulaşılabilmektedir.

Taksi ve Araç Kiralama: Bölgede hizmet veren taksiler ve araç kiralama seçenekleri ile konforlu bir ulaşım sağlamak mümkündür.

Ordu şehri dışından da Yason Burnu'na gitmek için iki alternatif bulunmaktadır.

Havayolu: Ordu- Giresun Havalimanı'ndan araç kiralayarak ya da taksi ile Yason Burnu'na gidilebilir. Havalimanından Yason Burnu'na yolculuk yaklaşık 50 dakika sürmektedir.

Karayolu: Türkiye'nin farklı şehirlerinden Ordu Otogarı'na otobüsle geldikten sonra, Perşembe yönüne hareket eden minibüslerle buruna gitmek mümkündür.

Yason Burnu'nun Hikayesi ve Özellikleri

Dalgaların kıyıya çarpmasıyla oluşan ve denize doğru uzanan Yason Burnu, etkileyici manzarasının yanında gün batımının da rahatça izlenebildiği bir nokta olması nedeniyle doğa ve fotoğraf tutkunları için vazgeçilmezdir. 1869 yılında burun üzerinde yapılan Yason Kilisesi ise buranın önemini artırmıştır. Taş mimarisi ve sade tasarımıyla dikkat çeken bu kilise günümüzde koruma altına alınmıştır.

Yason Burnu ismini antik Yunan mitolojisindeki Altın Post efsanesinin kahramanlarından olan İason'dan almaktadır. Efsaneye göre ünlü Yunan devletlerinden biri olan İolkos tahtının gerçek varisi İason amcası Pelias'tan tahtı geri almak için Karadeniz'in doğu ucundaki Kolkhis ülkesinde bulunan efsanevi Altın Post'u bulma ve onu getirme görevini üstlenir. Bu zorlu görevi gerçekleştirmek için Argo adlı gemiyi yaptıran İason Argonotlar adı verilen cesur kahramanlardan oluşan bir grup oluşturur. Bu grubun başına geçen İason'un hedefine ulaşırken geçtiği noktalardan biri adını İason'dan alan ve günümüzde Ordu şehrinde bulunan Yason Burnu'dur. Bu mitolojik geçmiş bölgeye mistik bir anlam kazandırmaktadır.

Yason Burnu hem geçmişi hem de eşsiz doğasıyla Karadeniz'in en özel bölgelerinden biri olmaya devam etmektedir.