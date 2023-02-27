Yassı Kemikler Nelerdir? İnsan Vücudundaki Yassı Kemiklerin Örnekleri ve Özellikleri

Yassı kemikler nelerdir, hem dayanıklı hem de doğal bir yapıya sahip unsurlar olarak bilinmektedir. Vücudun türlü yerlerinde olan yassı kemikler, koruma ya da değişik görevler üstlenmektedir. Kafatası kemikleri, kürek kemikleri, kalça kemikleri ve kaburgalar yassı kemiklerdir. Yassı kemikler; göğüs, kafatası, kürek ve kaburga kemiklerinden meydana gelmektedir. Yassı kemiklere ne denir, yassı kemiklerin özellikleri gibi soruların yanıtları aşağıda yer almaktadır.

Yassı Kemikler Nelerdir?

Yassı kemikler nelerdir, genellikle üç çeşit üstünden yassı kemikler bulunmaktadır. Bunlar bedenin farklı yerlerinde bulundukları yere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Yassı kemiklere ne denir bunu bilmek gerekmektedir. Yassı kemiklerin bir diğer adı 'os planum' olarak bilinmektedir. Kemikler çeşit çeşit olduğundan dolayı özellikleri ve görevleri de farklılık göstermektedir. Bu özelliklerden birkaç tanesi şu şekilde sıralanmaktadır;

Yassı kemiklerden bir tanesi kafatası kemiği olarak bilinmektedir.

Aynı zamanda göğüs kemiği (sternum) bulunmaktadır.

Scapula (Kürek kemiği) en önemli yassı kemikler arasında yer almaktadır.

Görüldüğü üzere şekilleri ve görevleri açısından üç çeşit yassı kemik bulunmaktadır. Bu kemikler yüzeyleri geniş yapıya sahip faktörleri ile öne plana çıkmaktadır. Aynı zamanda yapıları her ne kadar ince olsa da, fazlasıyla güçlü bir yapıları bulunmaktadır. Kaburga yassı kemik midir konusu insan bedeni bakımından farklılık göstermektedir. Bir diğer yandan esnek bir tasarımı vardır ve böylelikle kolay hareket etme fırsatı sağlamaktadır. Kemikler üstünden bakıldığı zaman insan bedeninde en önemli alanlar içerisinde bulunur. Yassı kemikler bakımından en çok merak edilip araştırılan konular içinde nerede bulundukları yer almaktadır. Bu doğrultuda vücudun farklı bölgelerinde görevler üstlenmiş olan yassı kemikler, insan vücudunda en önemli koruma unsurları içerisinde yer almaktadır. Yassı kemikler nerelerde bulunmaktadır, örnekleri neler şu şekilde sıralanmaktadır;

Kafatası

Göğüs kafesi

Kaburga

Göğüs kemiği

Kürek kemiği

Bulundukları bölge bakımından genellikle bu şekilde vücudun farklı noktalarında bulunmaktadır. Aynı zamanda bu kemikler zar ismi verilen bir zar ile kaplıdır. Zarın hemen alt bölgesinde kemiğin ana yapısını meydana getiren kemik dokusu yer almaktadır. Bu kemik dokusu bulunduğu alanda fazlasıyla sıkı bir yapıya sahiptir. Böylelikle ilgili alanda aktif etkin bir koruma sağlar ve aynı zamanda hareket etme fırsatı vermektedir. Her açıdan vücudun en önemli yapı taşları arasında yer alan kemiklerdir.

İnsan Vücudundaki Yassı Kemiklerin Örnekleri ve Özellikleri

İnsan vücudunun hareket sisteminin pasif unsurlarını kemikler ve eklemler, aktif unsurlarını ise kaslar oluştururlar. Anatominin kemikler ile ilgilenen bölümüne "osteologia-osteoloji" denilmektedir. İnsan bedenini oluşturan yassı kemiklerin özellikleri şu şekildedir; 26'sı columna vertebralis'te, 22'si cranium'da, 25 tanesi toraks iskeletini oluşturan kostalar ve sternum, 6 tanesi kulak kemikçikleri ve 1 tanesi de os hyoideum olmak üzere 80 tane olarak skeleton axiale'yi oluştururlar. 64 adet üst ekstremite kemiği (ossa membri superioris) ve 62 adet alt ekstremite kemiği (ossa membri inferioris) ise 126 adet kemikten oluşan skeleton appendiculare'yi meydana getirirler. Bunlara 6 tane kulak kemikçiği (ossicula auditoria) eklendiğinde toplam 206 rakamına ulaşılmaktadır.