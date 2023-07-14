Yatağan Termik Santrali Ne İle Çalışır? Yatağan Termik Santralinin Enerji Kaynağı Nedir?

Yatağan Termik Santrali, ülkemizin en önemli termik santrallerinden biridir. Yatağan Termik Santrali ne ile çalışır sorusunu çok kişi merak eder. Santrallerin birbirinden farklı çalışma mekanizması olabilir. Yatağan enerji kaynağı nedir sorusu da bu kapsamda incelenmesi gerekenlerden biridir. Söz konusu santralin ülke ekonomisine de çok önemli katkısı vardır. Yatağan Termik Santralinde yakıt olarak kullanılan şey nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yatağan Termik Santrali Ne İle Çalışır?

Yatağan Termik Santrali, ülkemizin en önemli enerji tesislerinden biridir. söz konusu tesis, Muğla ilinin Yatağan ilçesi sınırlarında bulunan bir tesistir. Tesis aynı zamanda ülkemizin 11. büyük termik santralidir.

Tesiste kullanılan yakıt, bölgeden çıkarılan düşük kalorili linyit kömürüdür. Santral, 1975 yılındaki yatırım programı kapsamında inşa edilmiştir. Santralin bu bölgeye inşa edilmesinde amaç, zengin kömür yataklarının bu coğrafyada olmasıdır. Ayrıca bölgenin curuf ve kül atma sahasına yakın olması da önemli bir kriterdir.

Yatağan Enerji Kaynağı Nedir?

Santralde linyit kömürünün enerji sistemlerindeki etkisinden yararlanılır. Tesisin soğutma sistemi için ihtiyaç su da Ege Denizinden karşılanır. Ayrıca depreme mukavemet açısından bölgede fay hatlarının bulunmaması, karayolu ulaşımının son derece pratik olması ve rüzgâr yönü de santralin burada olmasının nedenidir.

Yatağan Termik Santralinin yıllık enerji üretme kapasitesi 4096 GWh'dir. Santralin işletmeci firması 9 adet ruhsata sahiptir. Santral, ülke ekonomisinin elektrik ihtiyacını önemli oranda karşılamaktadır. Yapılan revizyon çalışmaları ile ilerleyen dönemde santralin kapasitesinin artacağı düşünülmektedir.