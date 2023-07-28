Yatay geçiş başvuruları başladı

Yakın Doğu Üniversitesi'nin Atatürk Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile birlikte Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı tüm bölümlere yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecek.

YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, "Yatay geçiş hakkını kullanacak öğrencileri, 143 ülkeden 30 bine yaklaşan öğrenci sayısı ise uluslararası bir kampüs üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Tüzünkan, "En son, üniversiteler alan sıralamasında, dokuz alanda dünyanın en iyileri arasına girerek Türkiye genelinde Koç ve Bilkent üniversiteleri ile birlikte en iyi üç vakıf üniversitesinden biri olarak yer aldık. Mühendislik alanında ise Türkiye'nin en iyi vakıf üniversitesi olarak gösterildik" dedi.