Yatay Geçiş Şartları - Yatay Geçiş Nedir, Nasıl Yapılır Ve Kaç Ortalama Gerekir?

Eğer siz de sevmediğiniz bir okulun sevmediğiniz bir bölümünde okuyorsanız, bunu değiştirebilecek olan kişi sizsiniz. Böyle dediğimizde direkt olarak aklınıza yeniden üniversite sınavına girmek gelebilir ancak bahsettiğimiz konu buna göre daha kolay ve kendinizi daha iyi hissettirecek bir yöntem. Yöntemin adı yatay geçiş. Yatay geçiş hiç kolay değil ancak başardığınız zaman bu sizin kendinizi çok iyi hissetmenizi sağlayacak. Yatay geçiş nedir ve nasıl yapılır? Kaç ortalama gerekir? Yatay geçiş şartları nelerdir? Bu soruların cevapları için yazımızı okumaya devam edin.

Yatay Geçiş Nedir?

Üniversite hayatınızın akışını değiştirmek konusunda en doğru ve iş bitirici yöntem yatay geçiştir. Bir öğrencinin belli kurallar çerçevesi içerisinde aynı okulda bölüm değiştirmesi, okul değiştirmesi gibi işlemlere yatay geçiş denilir. İstediğiniz bir bölümde ama istemediğiniz bir okulda okuyorsanız yine yatay geçiş yapabilirsiniz.

Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?

Yatay geçişin tanımından bahsettik. Yatay geçiş nasıl yapılır? Yapay geçiş yapmadan önce ilk olarak tam anlamıyla ne yapmak istediğinizi analiz etmelisiniz. Daha sonra okulunuzun öğrenci işlerinden ya da web sayfasından "yatay geçiş" kelimelerinin aratılmasıyla birlikte çıkan sonuçlardan başvuru şartlarını öğrenmelisiniz. Akabinde de orada yazan süreçlere göre aksiyon almalısınız.

Bu süreç okuldan okula değişiklik gösterecek şekilde zorlayıcı olabiliyor. Kimi okuldan her bölümden her bölüme geçilemezken kiminde de direkt olarak zorluk çıkmadan yatay geçiş yapabilmek mümkün.

Yatay Geçiş Tarihleri

Yatay geçişler genellikle sene başlarında gerçekleşir. Ancak yazının devamında bahsedeceğimiz seçeneklere göre de durum değişmektedir.

Yatay Geçiş Şartları

Yatay geçiş şartları nelerdir? Öncelikle; yatay geçiş 3 şekilde yapılabilir:

Üniversiteler arası yatay geçiş

Üniversite içi programlar arası yatay geçiş

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş

Gelin bunu detaylandıralım. İlk maddede yani üniversiteler arası yatay geçişte ortalamanız, yabancı dil sınavı puanınız ve merkezi yerleşim puanınız birlikte değerlendirilir. Bu nedenle üçünde de kriterleri sağlıyor olmanız gerekmektedir.

İkinci olarak üniversite içi programlar arası yatay geçişten bahsedelim. Bunun için bazı okullarda ortalamanın belli bir notun üzerinde olması yeterli olurken bazı okullarda ek olarak bir de merkezi yerleştirme taban puanınızın da bölümün taban puanından yukarıda olması beklenmektedir. Aynı zamanda bazı okullarda da bölümler arası bağlantı var mı diye de bakılabilir; burada ders içeriklerinin belli bir yüzdesinin diğer bölümün ders içerikleriyle uyuşması gerekmektedir.

Üçüncü ve son olarak merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişten bahsedeceğiz. Bunun için tek şart merkezi yerleştirme puanınızın geçmek istediğiniz okul ya da bölümle uyuşuyor olmasıdır.