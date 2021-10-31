Türkçede kullanılan kelimelerin zenginliği kişilerin konuşmasını zenginleştirir. Kişiler için zengin bir kelime dağarcığının olması söylediklerinin daha etkili olmasında yardımcı olur. Bu yüzden bireyler kullandıkları kelimelerin anlamlarını ve eş anlamlarını araştırarak kelime haznelerini zenginleştirir. Bu kelimelerden biri olarak karşımıza çıkan yavaş kelimesinin de farklı eş anlamlıları bulunur. Peki, Yavaş eş anlamlısı nedir? Yavaş kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili nasıl cümleler kurulabilir. İşte yavaş kelimesi ve eş anlamlıları hakkında bilinmesi gereken her şey.

YAVAŞ KELİMESİNİN ANLAMI

Yavaş kelimesi hem bir hareketi ve durumu hem de sesi tanınlar. Türk Dil Kurumu'na göre yavaş kelimesi ağır hareket eden, hızlı olmayan olarak tanımlanırken, ses için de alçak ve az duyulan olarak yer alır. Hızlının zıt anlamlısı olan yavaş kelimesinin fiil hali yavaşlamaktır.

YAVAŞ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Yavaş kelimesi hareketi ağır olan durumları ifade eder. Bu kelimenin Türkçede farklı eş anlamları da bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimelerden biri ahestedir. Aheste daha çok eski dilde kullanılan bir kelimedir. Günümüzde kullanımı çok yaygın değildir. Bir diğer eş anlamlı kelime ise usuldur. Usul eş anlamlısı da cümle içinde genellikle ikilemeler ile kullanılır. Son olarak yavaş kelimesi yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelime ağır kelimesidir. Bu kelimeler farklı yazılışlar ile yazılsa da yavaş kelimesinin görevini görür.

YAVAŞ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Merdivenlerden yavaş yavaş çıkıyordu.

Kitabı yavaşça okuduğu için bitirmesi uzun sürüyordu.

Çok yavaş hareket ettiği için kanı ağır olarak tanımlanırdı.

Deprem sırasında öğretmen çocuklardan yavaşça merdivenlerden inmesini istedi.

YAVAŞ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Ağır:

Ağır ağır yaşayacaksın bu dünyayı

Aracı ağır bir şekilde otoparktan çıkardı.

Usul:

Usul usul yanıma gelerek benden özür diledi.

Usulca şarkı söylerken çok keyifli gözüküyordu.

Aheste: