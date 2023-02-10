Yaver Ne Demek? Şansı Yaver Gitmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Yaver ne demek konusunu araştırırken ilk başvuracağınız kaynak TDK sözlükleri olmalıdır. Yaver kelimesi ne anlama gelir sorusuna bu kaynaklarda ayrıntısı ile cevap bulabilirsiniz. Şansının yaver gitmesi ile ilgili de birçok kaynakta değişik cümleler karşınıza çıkacaktır. Örnek cümleler ile kelimenin anlamını daha iyi anlayabilirsiniz. Şansı yaver gitmek ne demek gibi konu ile ilgili merak edilen konular için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Yaver Ne Demek?

Yaver kelimesi dilimize Farsçadan geçmiş bir sözcüktür. Zaman içerisinde bu kelime dilimize yerleşmiştir. Yaver, yüksek rütbeli kişilere, padişah ya da onların vezirlerine yardımcı olan kişilere verilen isimdir. Söz konusu kelime zaman içerisinde arkadaş ya da dost gibi kavramların yerine kullanılmıştır. Yaver esasında Arapça kökenli olan muavin kelimesi ile eş anlamlıdır. Bu sözcük dilimizde birçok deyim ve atasözüne de ışık tutmuştur. Bu kapsamda kullanılan deyimlerin başında şansı yaver gitmek gelir.

TDK kaynaklarında da yaver kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Söz konusu kaynalar incelendiğinde yaver sözcüğünün ilk anlamı yardımcıdır. Ek olarak Osmanlı dönemindeki emir subaylarına da yaver ismi verilirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de Cumhurbaşkanlarının en yakınında bulunan asker kişiler yaver unvanı ile anılmıştır.

Şansı Yaver Gitmek Ne Demek?

Yaver kelimesi bir unvan olarak kullanıldığı gibi bir kısım deyimleri tamamlamak için de kullanılır. Bunlardan biri de şansı yaver gitmek deyimidir. Şansın yaver gitmesi, kişinin şansının iyi olduğu ve işlerin yolunda gittiği anlamına gelir. Şansı yaver olan kişiler için şansın açık olduğu anlamı çıkarılabilir.

Yaver kelimesi ile ilgili örnek cümleler incelenerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanabilir. Bu kapsamda aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.