8 haftadan daha küçük kedilerin cinsel organlarının henüz gelişmemiş olması, cinsiyet belirlemeyi zorlaştıran unsurlardan biridir. Yine de kedilerin cinsiyetlerini belirlemek zor gibi görünse de bazı bilindik ipuçları ile doğru sonuca ulaşmak mümkündür. Bilinen bu yöntemler, kedilerin yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bunun için yavru kedi cinsiyeti nasıl anlaşılır, dişi ve erkek kedi nasıl belli olur gibi soruların cevabının bilinmesi gerekir.

Yavru Kedi Cinsiyeti Nasıl Anlaşılır?



Yavru kedinin cinsiyetini anlayabilmek için çeşitli yöntemler bulunur. Bu yöntemlerden biri de yavru kedinin kuyruğunu hafifçe kaldırarak arkasına bakmaktır. Bu yöntem, anüs ile genital arasındaki mesafeyi gösterir ve cinsiyeti belirlemeyi sağlar. Erkek kedilerin penis açıklığı yuvarlak biçimdedir. Dişi kedilerin ise vulva açıklığı düz bir çizgi biçimindedir. Bu sebeple dişi kedilerin genital ve anüs açıklığı arasında erkek kedilere göre daha az boşluk vardır.

Dişi Ve Erkek Kedi Nasıl Belli Olur?



Yavru kedilerin cinsiyeti, doğumdan hemen sonra belirlenir. İki haftalık olduğunda kesin bir şekilde cinsiyeti saptanır. 4 ila 6 hafta arasında ise cinsel organları daha belirgin ve net olarak görülebilir. Ayrıca bir cinsiyet tahmininde bulunmak isteyen kedi sahipleri, kedilerinin cinsel organlarının daha net ve belirgin olduğu dönemi bekleyebilir. Kesin bir sonuca ulaşmak isteyen kedi sahipleri, veteriner hekimlerden destek alabilirler. Yavru kedilerin cinsiyetini belirlemek amacıyla uygulanabilecek yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Anogenital mesafe: Anüs ile genital bölge arasındaki açıklık.

• Üç renk: Üç renkli kediler çoğunlukla dişidir. Bunun nedeni dişilerde bu renk kombinasyonun daha sık karşılaşılmasıdır. Çok nadir durumlarda erkek kedilerde de üç renk görülebilir. Bu durum kromozom anormalliğini ifade eder.

• Veteriner kontrolü: Kesin ve net bir sonuç için veteriner hekime danışmak önemlidir.