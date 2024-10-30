Yavru kedilerin doğumdan sonra gelişimi önemli aşamalar içerir. Doğduktan sonra ilk birkaç hafta boyunca vücut ısıları tam gelişmediği için annelerine yakın olmak zorundadırlar. Bu esnada kedi sahiplerine de çok iş düşer. Yavru kedilerin gözleri ne zaman açılır, yeni doğan kedi ne zaman gözlerini açar gibi sorularının yanıtları bilinmelidir.

Yavru Kedilerin Gözleri Ne Zaman Açılır?



Yavru kediler, gözlerinde niktitant olarak adlandırılan ince bir zarla dünyaya gelirler. Yavru kedilerin gözlerindeki bu zar, etraftaki tozlardan ve diğer çeşitli tahriş edici maddelerden korur. Anne karnından dünyaya geldikten sonra ilk 10 ila 14 gün sonra yavru kedilerin gözündeki zar çözülerek, göz kapakları açılır. İlk başlarda bu yavru kedilerin gözleri çevreyi puslu ve odaklanmamış olarak görebilir veya göz bebekleri daralmış ve küçük olabilir. Bunun sebebi yavru kedilerin ışığa karşı hassas olmalarıdır. Bu hassasiyet, yavru kedilerin gözlerini kısmalarına ya da açamamalarına sebep olur. Bu dönemde yavruların göz renkleri de belli olmaz.

Yeni Doğan Kedi Ne Zaman Gözlerini Açar?



Yavru kedilerin gözleri, doğduktan 10 ila 14 gün sonra açılır. Başta kısık olan gözleri, gün geçtikçe büyüyerek görüşünü netleştirir. Etrafındaki oyuncakları, kardeşlerini ve hareket halindeki nesneleri taklit ve takip etmeye çalışırlar. Tüm yavru kedilerin aynı zamanda gözlerini açmadığını bilmek önemlidir. Bazı kediler gözlerini ilk bir hafta içinde açabilirken diğerlerinin gözlerini açması iki-üç haftayı bulabilir. Bununla beraber diğer kedilerin gözleri henüz açılmamışken, aralarından biri gözlerini açabilir.



Eğer yavru bir kedinin gözleri iki haftalık olduğunda henüz açılmadıysa veterinere danışmak gerekebilir. Bunun nedeni yavru kedinin doğuştan anormallik veya enfeksiyon gibi bir sağlık sorununa işaret edebiliyor olmasıdır. Ayrıca yavru kedinin gözlerinde; kırmızılık, şişlik ya da akıntı görülmesi de enfeksiyon belirtisi olabilir.