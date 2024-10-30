Yavru Köpeklerde Tuvalet Eğitimi Kaç Aylıkken Başlar? Yavru Köpek Çiş Pedine Nasıl Alışır?

Tuvalet eğitimi, birçok yeni köpek sahibi için sabır gerektiren ve dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Köpeğinizin doğru zamanda, doğru yerde tuvalet alışkanlığı kazanması hem onun hem de sizin günlük yaşamınızı kolaylaştırır. Yavru köpeklerde çiş pedine alıştırma, eğitim sürecinin bir parçası olarak oldukça etkili bir yöntemdir. Bu yüzden yavru köpeklerde tuvalet eğitimi kaç aylıkken başlar, çiş pedine nasıl alışır gibi sorular hemen hemen herkesin araştırma konusudur.

Yavru Köpeklerde Tuvalet Eğitimi Kaç Aylıkken Başlar?

Tıpkı insanlarda olduğu gibi köpeklerde de erken yaşlar, eğitim açısından oldukça önemlidir. Fakat yavru köpek eğitimine başlamadan önce minik dostunuzun bu çalışmalara uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Örneğin henüz ilk adımlarını atan ve çevresini yeni yeni keşfetmeye başlayan köpeğinize biraz daha zaman tanıyabilirsiniz. Köpek tuvalet eğitimi, genellikle 4. ya da 5. ayda başlar.

Can dostunuzun gelişim hızını göz önünde bulundurarak 2. veya 3. ayda da alıştırmalar yapmaya başlayabilirsiniz. Ancak 2 aylık köpeklerin tuvalet eğitimi, genellikle uzmanlar tarafından erken kabul edilir. Zira bu yaştaki tüylü dostların idrar torbası henüz yeterince gelişmemiştir. Buna bağlı olarak eğitimlerden sonuç alamama ya da ileride sorunlara neden olabilen yanlış alışkanlıklar kazandırma gibi durumlara yol açabilirsiniz.

Yavru Köpek Çiş Pedine Nasıl Alışır?

Her ırktan köpekler içgüdüsel olarak yemek yedikleri ya da uyuyacakları yerin çok yakınına tuvaletlerini yapmaktan hoşlanmazlar. Sevimli dostunuzun bu içgüdüsel davranışını tuvalet eğitimi için kullanmanızda fayda vardır. Yemek yeme ve uyuma alanına en yakın köpek tuvalet pedlerinden başlayarak, eğitim süresince düzenli olarak pedlerin sayısını azaltın.

Her 2–3 günde bir tane köpek tuvalet pedini azaltın ve her seferinde küçük bir alanı boş bırakın. Köpek çiş pedlerine tuvaletini yapmaya alışan köpeğiniz, boş alana değil pedlere tuvaletini yapacaktır. En son kalan köpek tuvalet pedinin mama yediği ve uyuduğu yere en uzak ped olmasına dikkat edin. Böylece köpeğinizle ilgilenemediğiniz zamanlarda, tuvalet rutinine ayak uyduramadığı zamanlarda yaşanacak kazalar, pedlerin olduğu bölümle sınırlı kalacaktır.