Yavru Köpeklerin Tuvaleti Geldiğini Nasıl Anlarız? Yavru Köpekler Tuvaleti Geldiğinde Ne Yapar, Nasıl Davranır?

Yavru köpekler genellikle belirli zaman dilimlerinde tuvalet ihtiyaçlarını giderirler. Yavru köpeklerin vücut dili, davranışları ve belirli zaman dilimlerindeki hareketleri, tuvalet ihtiyaçlarını size anlatmanın yollarıdır. Yavru köpeklerin tuvaleti geldiğini nasıl anlarız, tuvaleti geldiğinde ne yapar, nasıl davranır dediğimizde vücut dillerinin bize sıkça yardımcı olabileceğini görürüz. Ayrıca vücut dillerini çözümlemek yavru köpeklerin bakımını kolaylaştıracaktır.

Yavru Köpeklerin Tuvaleti Geldiğini Nasıl Anlarız?

Yavru köpeklerin tuvalet ihtiyacının olduğunu gösteren işaretleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Koklama ve Yerde Daireler Çizme: Yavru köpekler genellikle tuvaletlerinin geldiğini hissettiklerinde yere yoğun bir şekilde odaklanırlar ve burnunu yere yapıştırarak koklamaya başlarlar. Bunun sebebi, doğal içgüdüleri gereği tuvaletlerini yapacakları uygun bir yer aramalarıdır. Aynı zamanda bu süreçte köpeğinizin daireler çizdiğini görebilirsiniz. Bu, tuvalet için doğru pozisyonu bulmaya çalıştıkları anlamına gelir. Bu davranışlar genellikle hızlı bir şekilde ortaya çıkar ve sahiplerine bir sinyal verir.

2. Huzursuzluk ve Hareketlilik: Yavru köpeğinizin normalde sakin olduğu durumlarda aniden huzursuz bir şekilde dolaşmaya başlaması, tuvalet ihtiyacını gösteren bir başka işarettir. Hareketlilik, özellikle daha önce sakin olan köpeğinizin aniden bir yerden bir yere gitmesi, kapılara yönelmesi veya bir noktada sabit bir şekilde beklemesiyle kendini gösterebilir. Bu tür ani hareketlilik, tuvaletinin geldiğini belirtir.

3. İç Çekme, Ağlama veya Sızlanma: Yavru köpekler, tuvalet ihtiyaçlarını bazen sesli ifadelerle de belirtebilirler. Eğer köpeğiniz normalde sessizken sızlanıyor, inliyor veya hafif bir şekilde ağlıyorsa, bu bir rahatsızlık belirtisi olabilir. Tuvalet ihtiyacı olduğunda bu tür sesli ifadeler, sahibine tuvalete çıkma ihtiyacını bildirme yollarından biridir.

4. Kapıya Yönelme veya Dışarı Çıkma İsteği: Özellikle ev içinde eğitilmiş köpekler, tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkmak istediklerinde kapıya doğru yönelirler. Kapının yanında bekleyebilir, patileriyle kapıya dokunabilir veya kapı çevresinde huzursuz bir şekilde dolanabilirler. Eğer köpeğiniz evde bir bölgeye veya dışarı çıkma noktasına odaklanmışsa, bu onun tuvaletinin geldiğini işaret edebilir.

5. Oturup Kalkma veya Çömelme Hareketi: Yavru köpekler, tuvaletlerinin geldiğini hissettiklerinde tuvalet pozisyonu almaya çalışabilirler. Bu, oturup kalkma veya çömelme şeklinde kısa süreli hareketler olabilir. Eğer köpeğiniz aniden bir köşeye çekilip çömeliyorsa, bu onun tuvalet yapmak üzere olduğu anlamına gelebilir. Bu davranışı fark etmek, tuvalet eğitiminde hızlı hareket etmek için önemlidir.

Yavru Köpekler Tuvaleti Geldiğinde Ne Yapar, Nasıl Davranır?

Bir köpeğin ne zaman tuvalete gitmesi gerektiğini anlamak için şu zaman dilimlerine dikkat edilebilir:

1. Yemek Yedikten Sonra: Yavru köpekler, genellikle yemek yedikten 10-30 dakika sonra tuvalet ihtiyacı hissederler. Bu yüzden yemek sonrasında köpeğinizi dışarı çıkarmak, doğru tuvalet alışkanlıkları kazandırmak açısından önemlidir.

2. Uyandıktan Hemen Sonra: Yavru köpekler, uykudan kalkar kalkmaz tuvalet ihtiyacı hissederler. Sabah uyanır uyanmaz köpeğinizi dışarı çıkarmak, ev içinde istenmeyen kazaların önüne geçmek için faydalıdır.

3. Oyun Sonrasında: Yavru köpekler oyun oynadıktan sonra da tuvalet ihtiyacı hissedebilirler. Oyun sırasında artan enerji ve hareket, sindirim sistemlerinin hızlanmasına neden olur, bu da tuvalet yapma ihtiyacını artırabilir. Oyun bittiğinde köpeğinizi dışarı çıkarmak, doğru tuvalet alışkanlıkları edinmesine yardımcı olur.

4. Yatmadan Önce: Köpeğinizi gece uyumadan önce dışarı çıkararak tuvalet ihtiyacını gidermesini sağlamak, gece boyunca evde istenmeyen kazaların önüne geçer.