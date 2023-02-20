Yavuklu Ne Demek? Yavuklu Kime Denir, Kelimenin Kökeni Nedir?

Yavuklu, anlamı çok güzel olan özel bir kelimedir. Yavuklu ne demek? Bu tabirin kimin için kullanıldığı da merak edilenler arasındadır. Yavuklu kime denir? Söz konusu kelime, yüzyıllar boyu Türk dilinde kullanılmış, halen de kullanılmaktadır. Yavuklu kelimesinin kökeni nedir? Kelimenin cümle içinde kullanımı, anlamının kavranması açısından çok önemlidir. Yavuklu cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Yavuklu Ne Demek?

Yavuklu kelimesi uzun yıllardır Türk dilinde kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin kullanımı İslamiyet öncesi Türk toplumuna dayanır. Yavuklu kelimesi, geçmişte yaygın olarak kullanılmasının yanında günümüzde de popülaritesini yitirmemiştir. Özellikle Anadolu'da bu kelimenin sıklıkla kullanıldığına şahit olabilirsiniz.

Yavuklu, kelime anlamı itibariyle "sevgili, nişanlı, sözlü" demektir. Kelimenin erkeklerden ziyade kadınlara hitaben kullanıldığı da bilinmesi gerekenler arasındadır. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamına yer verilmiştir.

Yavuklu Cümle İçinde Kullanımı

Yavuklu kelimesi Anadolu'da yaygın şekilde kullanıldığı gibi eski Türk filmlerinde de bu kelimenin kullanıldığını görebilirsiniz. Özellikle sevip de kavuşamayan çiftlerin aşkını ifade etmek için yavuklu kelimesinin derin anlamından istifade edilir. Eski eserlerde de yavuklu kelimesinin varlığı dikkat çeker. Kelimenin cümle içinde kullanımı, anlamının derinliği hakkında da sizlere fikir verecektir. Bu kapsamda aşağıdaki cümleleri inceleyebilirsiniz.