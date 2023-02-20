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Giriş Tarihi: 20.2.2023 12:12 Son Güncelleme: 20.2.2023 12:12

Yavuklu Ne Demek? Yavuklu Kime Denir, Kelimenin Kökeni Nedir?

Halk arasında geçmişten günümüze yaygın şekilde kullanılan çok sayıda kelime vardır. Bu kelimelerden biri de yavuklu sözcüğüdür. Yavuklu ne demek? Bu kelimenin Türk tarihinde kullanımı çok eski dönemlere dayanır. Yavuklu kime denir? Kelimenin kökenine inilerek anlamı çok daha iyi anlaşılabilir. Yavuklu kelimesinin kökeni nedir? Yavuklu cümle içinde kullanımı ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık.

Yavuklu Ne Demek? Yavuklu Kime Denir, Kelimenin Kökeni Nedir?

Yavuklu, anlamı çok güzel olan özel bir kelimedir. Yavuklu ne demek? Bu tabirin kimin için kullanıldığı da merak edilenler arasındadır. Yavuklu kime denir? Söz konusu kelime, yüzyıllar boyu Türk dilinde kullanılmış, halen de kullanılmaktadır. Yavuklu kelimesinin kökeni nedir? Kelimenin cümle içinde kullanımı, anlamının kavranması açısından çok önemlidir. Yavuklu cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Yavuklu Ne Demek?

Yavuklu kelimesi uzun yıllardır Türk dilinde kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin kullanımı İslamiyet öncesi Türk toplumuna dayanır. Yavuklu kelimesi, geçmişte yaygın olarak kullanılmasının yanında günümüzde de popülaritesini yitirmemiştir. Özellikle Anadolu'da bu kelimenin sıklıkla kullanıldığına şahit olabilirsiniz.

Yavuklu, kelime anlamı itibariyle "sevgili, nişanlı, sözlü" demektir. Kelimenin erkeklerden ziyade kadınlara hitaben kullanıldığı da bilinmesi gerekenler arasındadır. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamına yer verilmiştir.

Yavuklu Cümle İçinde Kullanımı

Yavuklu kelimesi Anadolu'da yaygın şekilde kullanıldığı gibi eski Türk filmlerinde de bu kelimenin kullanıldığını görebilirsiniz. Özellikle sevip de kavuşamayan çiftlerin aşkını ifade etmek için yavuklu kelimesinin derin anlamından istifade edilir. Eski eserlerde de yavuklu kelimesinin varlığı dikkat çeker. Kelimenin cümle içinde kullanımı, anlamının derinliği hakkında da sizlere fikir verecektir. Bu kapsamda aşağıdaki cümleleri inceleyebilirsiniz.

  • Yavuklusu ile ne zaman evleneceği merak edilen bir konu idi.
  • Duydum ki yavuklusu ile ayrılmışlar.
  • Yavuklusunu başkasına verirler korkusu ile bir an önce başlık parası için çalışmaya başladı.

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Yavuklu Ne Demek? Yavuklu Kime Denir, Kelimenin Kökeni Nedir?
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