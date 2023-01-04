Yavuz Bülent Bakiler Kimdir? Yavuz Bülent Bakiler Şiirleri, Eserleri, Hayatı ve Sanat Anlayışı

Yavuz Bülent Bakiler kimdir şeklinde yapacağınız araştırmada Yavuz Bülent Bakiler şiirleri üzerinde de durmanız gerekir. Söz konusu yazarın kitapları ve eserleri her dönem en çok satanlar arasında yerini almıştır. Yavuz Bülent Bakiler şiir anlayışı, şiir meraklılarının ilgisini çeken bir yapıdadır. Yavuz Bülent Bakiler hayatı da şiire ve yazarlığa ulaşma sürecinde dikkatle incelenmelidir. Yavuz Bülent Bakiler hangi edebi akım ve anlayışla eser vermiştir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yavuz Bülent Bakiler Kimdir?

Yavuz Bülent Bakiler, Türk Edebiyatının yetiştirdiği en önemli yazar ve şairlerden biridir. Şiirleri ve eserleri ile ön plana çıkan söz konusu yazar, geçmiş dönemde gazetecilik, avukatlık ve yöneticilik de yapmıştır. Yazar, şiir ve eserleri ile ön plana çıktığı gibi Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili çok sayıda konferans vermiştir. Bunun yanında çeşitli televizyon kanallarında da bu kapsamda program yaptığına şahit olabilirsiniz.

Yavuz Bülent Bakiler Hayatı

Yavuz Bülent Bakiler aslen Azerbaycanlı'dır. Söz konusu coğrafyadan ülkemize göçen aile, Sivas'a yerleşmiştir. İlk ve orta öğrenimine Sivas, Gaziantep ve Malatya'da devam etmiştir. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bakiler, kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde gazetecilik yapmıştır. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi'nde raportörlük görevinde çalışırken çeşitli kültür programlarında bulunmuş ve bunların sunuculuğunu yapmıştır.

Yavuz Bülent Bakiler, Ankara il başkanlığını yaptığı Adalet Partisi'nden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterilmiştir. 1975-1976 yılları arasında Başbakanlığa bağlı olan Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda hukuk müşavirliği yapmıştır. 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonunda görev yapmayı müteakip 1979-1980 arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevini yürütmüştür. 12 Eylül askeri darbesinden sonra müşavir kadrosuna atanan Bakiler, 1992 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki görevini sürdürmüştür. 1992-1994 yılları arasında Başbakanlık müşavirliği görevini yürüten Bakiler 1994 yılında emekli olmuştur.

Yavuz Bülent Bakiler Hangi Edebi Akım ve Anlayışla Eser Vermiştir?

Yavuz Bülent Bakiler, yukarıdaki görevleri yerine getirirken bir yandan da çeşitli eserler ve şiirler yazmıştır. Bunun yanında çeşitli kültür programlarının sunuculuğunu yapmıştır. 1953 yılında lise öğrenimini tamamlayan Yavuz Bülent Bakiler'in ilk şiiri de yine bu dönemde Türk Sanatı dergisinde yayınlanmıştır. Hisar Dergisi'nde de şiirleri yayınlanan yazar, uzun bir süre Türkiye ve Tercüman Gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. 24 Mart 2013 tarihinde de bu gazatedeki görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır.

Yavuz Bülent Bakiler, yazdığı şiirlerde geleneksel şiir anlayışına bağlı kalmıştır. Şiirlerinde daha çok Anadolu'nun kültür özelliklerine ve insanına eğilmiş, toplumsal sorunlara vurgu yapmıştır. Sade bir dil ile yazdığı şiirlerde aydınlık bir üsluba sahip kalmıştır. Söz konusu yazar, milli ve manevi değerlere bağlılığı ile de bilinir.

Yavuz Bülent Bakiler Şiirleri

Yavuz Bülent Bakiler'in çok sayıda şiir kitabı vardır. Bu kitaplar arasında aşağıdaki eserler ön plana çıkar.

Yalnızlık

Duvak

Seninle

Harman

Bir gün baksam ki gelmişim

Yazarın yayına alınmış iki adet gezi notları kitabı da vardır. Bu eserler şunlardır.

Üsküp'ten Kosova'ya

Türkistan Türkistan

İnceleme kapsamında yazılmış olan eserleri aşağıdaki isimlerle satışa sunulmuştur.

Şiirmizde ana

Tabuları yıkmak

Sivas'a şiir

Aşık Veysel

Elçibey

Mehmet Akif'e çağdaş Türkiye ideali

Sözün doğrusu

Sevgi mektupları

Gidenlerin ardından

Arif Nihat Asya ihtişamı

Yavuz Bülent Bakiler'in anı kapsamında da yazılmış eserleri vardır. Bu kapsamda yazılan 3 eseri vardır.

Unutamadıklarım

Gönlümdekiler ve ötekiler

Hatırladıklarım

Yavuz Bülent Bakiler, Türk Edebiyatına önemli katkılar sağlamış duayen yazar ve şairler arasındadır. Kültür alanına ve Türkçenin doğru kullanılmasına yaptığı katkılar çok büyüktür. Ünlü yazar 2019 yılında kalp ritim bozukluğu sebebiyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yummuştur.