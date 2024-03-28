Yavuz Sultan Selim’in Mezarı Nerede? Yavuz Sultan Selim’in Kabri Nerede, Hangi İlde?

Osmanlı devletinin en parlak dönemini yaşatan Yavuz Sultan Selim, büyük Türk komutanlarından biridir. Osmanlı Devleti'nde yaptığı fetihlerle adını tarihin silinmez sayfalarına yazdırdığı için hakkında pek çok kitap ve makale gibi kaynaklar yazılmış ve bilgiler ortaya koyulmuştur. Önemli bir kişilik olan Yavuz Sultan Selim'e dair her bilgi merak edilir. Bunlar arasında Yavuz Sultan Selim'in mezarı nerede, Yavuz Sultan Selim'in kabri nerede ve hangi ilde soruları yer almaktadır.

Yavuz Sultan Selim'in Mezarı Nerede ya da Yavuz Sultan Selim'in Kabri Nerede?

Birinci Selim ya da yaygın olarak bilinen adı İle Yavuz Sultan Selim(d. 10 Ekim 1470 – ö. 22 Eylül 1520), Osmanlı İmparatorluğu'nun dokuzuncu padişahı; İslam âleminin 88. halifesidir. Mekke ve Medine'yi fethetmesinin ardından "Hâdimü'l–Haremeyni'ş–Şerîfeyn" (İki Kutsal Caminin Hizmetkârı) unvanını almıştır. Babası Osmanlı Devleti'nin sekizinci padişahı II. Beyazid'dir. 1512 ve 1520 yılları arasında süren 8 yıllık padişahlığı boyunca Osmanlı Devleti'ne en parlak dönemi yaşatmış ve Osmanlı Devleti'nin hazinesini de ağzına kadar doldurmuştur.

1520 de hastalanması ve vefatı sonucu Osmanlı Devleti'ndeki padişahlığı da son bulmuştur. İslam halifesi ve Osmanlı Devleti'nin büyük padişahı olan Yavuz Sultan Selim'in mezarı da merak edilerek yerli, yabancı turistler tarafından merak edilirken tarih severler tarafından da merak edilmektedir. Yavuz Sulatn Selim Türbesi ya da Yavuz Sultan Selim Mezarı; oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim anısına, 1516 ve 1522 seneleri arasında Fatih'te, Sultan Selim semtinde, Haliç'e hâkim olan bir tepe üstüne inşa edilmiştir. İçinde külliye, cami, imarethane, sıbyan mektebi, darüşşifa, hamam ve bir türbeden oluşan külliyenin içinde yer almaktadır. Yavuz Sultan Selim Külliyesi'nin kesin olarak kim tarafından yapıldığı bilinmese de Mimar Acem Ali'ye inşa ettirildiği tahmin edilmektedir

Yavuz Sultan Selim'in Mezarı Hangi İlde?

Yavuz Sultan Selim Camii, İstanbul'da Tarihi Yarımada'nın yedi tepesinden birinde bulunmaktadır. İstanbul'un en eski mimari camilerinden olan Yavuz Sultan Selim Camii Yavuz içinde Sultan Selim Türbesi'ni de bulundurmaktadır.