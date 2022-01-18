Yay Ayraç İle İlgili Cümleler: Yay Ayraç Nerelerde Kullanılır?

Yay ayraç çoğunlukla cümleyle doğrudan ilgisi olmayan kelime, sayı veya kelime gruplarını belirtmek için kullanılır. Ayrıca bu kullanımlar sırasında yazım hatası yapmamak da önemlidir. Bu açıdan baktığımızda, noktalama işaretlerinin bir de yazım kuralları kısmı bulunmaktadır. Tüm bu durumları daha iyi anlamak içinse yay ayraçla ilgili cümlelere bakmak gerekir.
Yay ayraç öncelikle Türkçede kullanılan bir noktalama işaretidir. Türkçede noktalama işaretlerinin kurallarını öğrenmek için Türk Dil Kurumuna bakmak gerekmektedir. Çünkü noktalama da olmak üzere dil ile ilgili pek çok kuralı TDK düzenlemektedir. Bu açıdan baktığımızda yay ayracın TDK'ye göre belirli kullanımları bulunmaktadır. Ayrıca yay ayraç '( )' şeklinde kullanılmaktadır. Yay ayracın kullanıldığı yerler Türkçede oldukça fazladır.
Parantez olarak da geçen yay ayraç, cümle içerisinde pek çok görevde kullanılmaktadır. Bunun yanında yay ayraç da diğer noktalama işaretleri gibi belirli yazım kurallarına göre kullanılmaktadır. Kullanılırken kelimeden veya başka işaretten sonra boşluk bırakılarak kullanılır. Ayrıca kullanıldıktan sonra başlayan cümle veya sayı yay ayraca bitişik yazılır.
Tüm bunların yanında yay ayraç diğer noktalama işaretleriyle de oldukça sık kullanılmaktadır. Yay ayraç bazı dillerde de Türkçedekiyle aynı görevde kullanılmaktadır. Bu dillerden bazıları İngilizce ve Fransızcadır. Bu dillerde de cümlenin yapısı ile doğrudan ilgili olmayan açıklamaların yapılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu bilgilere bakarak yay ayraç görevleri ve yay ayraç ile ilgili cümleler şöyledir:
1) Basit önermeler
2) Bileşik önermeler
- Ayraç, matematikte işlem sırasını veya büyüklükleri belirtmek için kullanılır: (4x4)+2=18
- Matematikte fonksiyonlarda kullanılır: f(x) - Fonksiyon f'nin değişken x'e uygulanmasını ifade eder.
TDK Noktalama İşaretleri Kuralları Ve Örnek Cümleler: Noktalama İşaretleri Nerelerde Kullanılır?