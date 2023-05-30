Yaya Kaldırımı Olmayan Yerlerde Nereden Yürümeliyiz? Kaldırım Olmayan Yolda Nereden Yürünür?

Yaya kaldırımı olmayan yerlerde nereden yürümeliyiz sorusunu emniyet bazlı incelemenizde fayda vardır. Kaldırım olmayan yerlerde yürünmesi emniyet açısından uygun değildir. Fakat kimi durumlarda yürüdüğünüz yollarda kaldırım olmayabilir. Kaldırım olmayan yolda nasıl yürünür sorusu da bu kapsamda incelenmelidir. Kaldırım olmayan yollarda yayalar hangi kurallara uymalıdır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yaya Kaldırımı Olmayan Yerlerde Nereden Yürümeliyiz?

Trafikte yayaların hareketi kimi durumlarda emniyetsiz bir ortam oluşturabilir. Karayolu bulunan yolların belli bir kısmında kaldırım olmayabilir. Bu durumda yayanın yolun sol tarafından yürümesi gerekir. Sol taraftan yürüyen yaya karşıdan gelen aracı da görecektir. Bu sayede emniyetsiz durumların oluşmasının da önüne geçilecektir.

Trafikte araçların olduğu gibi yayaların da uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar, trafik kanununda açık şekilde belirtilmiştir. Söz konusu kanun incelendiğinde yayaların, kaldırım olmayan yollarda yolun sol tarafından yürümesi gerektiği belirtilmiştir.

Kaldırım Olmayan Yollarda Yayalar Hangi Kurallara Uymalıdır?

Trafikte araç ve yayaların nasıl hareket etmesi gerektiği ilgili mevzuat esaslarına göre düzenlenmiştir. Bu kapsamda belirlenen kurallar, yayaların kaldırımda yürümesi gerektiğini belirtmiştir. Fakat kimi yollarda kaldırım yoktur. Bu durumda da yayalar, yolun sol tarafını kullanmalıdır. Türkiye'de trafikte seyir halindeki araçlar yolun sağından giderler. Çift şerit olan yollarda yayanın karşıdan gelen aracı görüp kenara çekilmesi için soldan yürümesi gerekir. Sağdan yürüyen yaya, doğal olarak arkasından gelen arabayı göremez. Söz konusu kural da mantıki bir düşünce ile belirlenmiştir.