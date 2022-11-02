Yayınevi Hecelerine Nasıl Ayrılır? TDK Yazım Kurallarına Göre Yayınevi Nasıl Hecelenir?

İlkokul döneminden itibaren hayatımızın her alanında yer alan heceleme çoğu zaman yazım kurallarında sorun yaratabiliyor. Özellikle dil bilgisi kurallarına hakim olan kişilerin fazlasıyla sorun ettiği konuların başında da yine heceleme hataları gelir. Buna göre dilimizi doğru yazıp doğru heceleme yapabilmemiz bazı kuralları bilmenize dayanır. Türk Dil Kurumu'nun özenle hazırladığı yazım kuralları sözlüğüne göre yayınevi nasıl hecelerine ayrılır sizler için araştırdık.

Yayınevi Nasıl Hecelerine Ayrılır?

Türkçe yazım kuralları belli kurallar dahilinde kelimelerin kökenine heceleme yaparak iner. Bu kuralları bilen kişiler karşılarına çıkan her türlü kelimeyi kolayca hecelerine ayırabilir. Öte yandan kuralları bilmeyen kişiler bazı durumlarda tereddütte kalabilir. Böyle sorunların sık yaşandığı kelimelerden biri de yayınevidir. Birleşik kelime olmasından dolayı bitişik yazılan yayınevi çoğu kaynakta "yayın-evi", "ya-yın-evi" ya da "yay-ın-e-vi" şeklinde farklı hecelemelere ayrılıyor. Hangi heceleme şekli doğru, hangisini kullanmalıyız konusunda sorun yaşayanlara hemen TDK yazım kurallarını hatırlatmak gerekir.

Türk Dil Kurumu'nun özenle hazırladığı yazım kurallarına göre eğer bir sözcük birleşik kelime ise hecelemesi ayrı ayrı düşünülmez. Söz konusu kelime tek bir kelime bazında ele alınarak hecelerine ayrılır. Öte yandan yine TDK kurallarına göre bitişik kelimelerde heceleme işlemi yapılırken ilk heceden sonra gelen tüm hecelemelerin sessiz harfle başlama kuralı bulunur.

TDK' Ya Göre Yayınevi Nasıl Hecelenir?

Yayınevi kelimesi hem yazılış hem de heceleme konusunda düzenli olarak tartışma konusu olabiliyor. İnternet üzerinde de pek çok forumda sıkça tartışılan bu kelime bitişik kelime grupları içerisinde yer alır. İsim + isim kuralıyla oluşturulan yayınevi kelimesini hecelerine ayırırken bitişik kelimelerin heceleme kuralına bakmak gerekir.

TDK yazım kuralları sözlüğünden anında öğrenebileceğiniz bu kurala göre; bir bitişik sözcüğün ilk hecesinden sonraki tüm heceleri sessiz harf ile başlamalıdır. Örneğin Başöğretmen kelimesini ele alırsak bu kurala göre ba-şöğ-ret-men şeklinde hecelemesi yapılır. Buna göre yayınevi kelimesi ya-yı-ne-vi şeklinde hecelenir. Yapılan heceleme kuralına göre yayınevi dört heceden oluşur.