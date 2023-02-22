Yayvan Ne Demek? Yayvan Kap Nasıl Olur, Eş ve Zıt Anlamlısı Nedir?

Yayvan ne demek araştırması esnasında kısa bir sözlük araştırması ile işe başlayabilirsiniz. Yayvan eş anlamlısı için de TDK sözlüğünde aradığınızı bulabilirsiniz. Yayvanın zıttı nedir? Bu kelime bazı kelimeleri nitelemek için de kullanılır. Bahse konu kelimelerin başında kap sözcüğü gelir. Bu kapsamda kullanılan yayvan kelimesinin sıfat olduğunu söyleyebiliriz. Yayvan kap nasıl olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yayvan Ne Demek?

Yayvan sözcüğü dilimizde yaygın şekilde kullanılan bir kelimedir. Bahse konu kelimenin öz Türkçede yer aldığını görebilirsiniz. Dil devrimi ile literatüre girmiş olan bu kelime sıfat olarak kullanılır. Örneğin yayvan kap, yayvan leğen, yayvan kutu gibi kullanımlar kelimenin sıfat olarak kullanımıdır.

Yayvan kelimesinin kökeni incelendiğinde bu sıfatın "yaymak" fiilinden türediği görülür. Yaymak fiili de yayvan sıfatı da dilimizde sıklıkla kullanılan kelimeler arasındadır. Yayvan kelimesinin anlamı ile ilgili TDK sözlüğünü de inceleyebilirsiniz. Bu sözlükte kelimenin iki anlamı yer alır. Yayvan kelimesinin ilk anlamı "yayılmış şekilde duran nesne", diğer anlamı ise "basık" demektir. Basık kelimesi aynı zamanda yayvan sözcüğünün eşanlamlısıdır. Kelimenin zıt anlamlısı olarak ise "toplu" kelimesi kullanılır.

Yayvan Kap Nasıl Olur?

Yayvan kelimesinin sıfat olarak kullanıldığı yapılardan biri de yayvan kap sözcüğüdür. Yayvan kap, kullanılan kabın basık olduğunu ifade eden bir nitelemedir. Kabın yassı olması durumunda da bu nitelemenin yapıldığı görülür.