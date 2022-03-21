Yaz Meyveleri Ve Sebzeleri: Yaz Sebze Ve Meyveleri Nelerdir?

Yaz aylarında üretilen ve bu mevsimin en lezzetli tatları arasında yer alan birçok ürün bulunuyor. Bu ürünler besleyicilik açısından oldukça önemlidir. Özellikle mevsiminde tüketildiklerinde çok daha sağlıklı olabilirler. Yaz meyveleri ve sebzeleri ile ilgili tüm detaylar yazımızda.

Yaz Meyveleri ve Sebzeleri

Meyve ve sebzeyi bol tüketmek oldukça önemlidir. Ancak çok daha önemlisi bunları mevsiminde tüketmektir. Mevsimi dışında tüketilen ürünler sağlık açısından yeteri kadar besleyici olamayabiliyor. Yaza özel olarak tüketilebilecek ürün skalası ise hem son derece geniş hem de besin değerleri çok yüksek.

Yaz Sebze ve Meyveleri

Yaz mevsiminde tüketmeniz gereken ve bol miktarda bulabileceğiniz meyveler arasında şunları saymak mümkün olabilir:

Karpuz

Kavun

Şeftali

Kayısı

Vişne

Kiraz

Üzüm

İncir

Nektarin

Bunların yanında mor erik, karadut, böğürtlen, yeşil erik, çilek meyveleri bulunur. Bu meyvelerin birçoğu yaz lezzetini kışa taşıması için reçel olarak da değerlendirilebilir.

Yazın Yetişen Meyveler ve Sebzeler

Yaz aylarında meyve çeşitliliği kadar sebzeler konusunda da çeşitlilik bulunur. Sağlıklı beslenme açısından son derece önemli olan bu sebzeler arasında şunları saymak mümkün olur:

Taze fasulye

Sivri biber

Patlıcan

Domates

Enginar

Kabak

Semizotu

Bunların yanında bamya ve börülce de yer alır. Özellikle bamya kurutularak, börülce, domates ve börülce ise konserve olarak kışa saklanabilir.

Yaz Sebze ve Meyveleri Nelerdir?

Yaz aylarında üretilen sebze ve meyveleri mutlaka dikkatli seçmeniz gerekir. Aynı zamanda ara öğünlerde meyve tüketmeye önem vermeniz gerekir. Domatesi mevsiminde taze olarak tüketmek önemlidir. Yemeklerinizi hazırlarken daha çok organik ürünlere yönelmeyi ihmal etmemeniz gerekir.