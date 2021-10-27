Yaz Zıt Anlamlısı Nedir? Yaz Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Yaz kelimesi cümle içerisinde ad görevinde kullanılan bir kelimedir. Bununla birlikte eş sesli sözcük olmasından ötürü bazı cümlelerde eylem türünde de kullanımı bulunmaktadır. Yaz kelimesinin anlam dağarcığına baktığımızda karşımıza anlam kapasitesi az da olsa geniş bir kelime çıkmaktadır.

YAZ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Yaz kelimesi günümüzde pek çok yerde kullanılmaktadır. Bunun nedenlerinden birisi eş sesli bir sözcük olmasıdır. Bunun haricinde yaz kelimesi çok kullanılmasına rağmen bazı anlam özellikleri çok kuvvetli değildir. Yaz kelimesinin anlam dağarcığına baktığımızda ise karşımıza az da olsa zengin bir kelime çıkmaktadır. Yaz kelime olarak daha çok dört mevsimden birini ifade eder. Eş seslisi olan yazmak eylemi ise daha çok sözlüklerde mastar ekiyle beraber kullanılır. Bunlara göre yaz kelimesinin anlamları şunlardır:

(kuzey yarımküre için) 21 Haziranda başlayıp 23 Eylüle değin süren, ilkbaharla sonbahar arasında yer alan, yılın en sıcak mevsimi.

Yaz mevsimine ulaşmak.

Düşünceyi, sözü özel imlerle ya da harflerle kâğıda geçirmek.

Yazıyla anlatmak.

YAZ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yaz kelimesinin barındırdığı anlamlardan yukarıda bahsetmiştik. Bunlara bakarak yaz kelimesinin anlam ilişkilerini öğrenmek oldukça kolaydır. Yaz kelimesinin en önemli anlam ilişkisi zıt anlamdır. Bunun nedeni ise zıt anlamlısının günlük hayatın birçok yerinde karşımıza çıkmasıdır. Yazmak kelimesinin eş seslisi bulunduğu için iki farklı zıt anlam bulunmaktadır. Dört mevsimden biri olan yaz kelimesinin zıt anlamlısı 'kış' kelimesidir. Yazmak eyleminin zıt anlamlısı ise 'silmek' olarak kullanılmaktadır. Bu kelimeleri daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz: