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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:32

Yazar eş anlamlısı nedir? Yazar kelimesinin eş anlamlısı

Yazar eş anlamlısı nedir? Yazar kelimesinin eş anlamlısı

Yazar kelimesi, günlük hayatımızda sık kullanılan kelimelerin arasında yer alır. Bir metin, kitap ya da eseri yaratan ve kaleme alan kişiyi tanımlamak için kullanılan bu kelimenin kökeni ve eş anlamlı kelimeleri merak edilir. Kişiler bu meraklarını gidermek için sözlük ya da internet yardımı ile araştırma yapar. Biz de Yazar eş anlamlısı nedir? Yazar kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler kurulur sorularının cevaplarını merak edenler için hazırladığımız yazımızda tüm detayları bir araya getirdik.

Türkçe, geçmiş tarihinden bu yana diğer toplumlar ile girdiği ilişkiler sonucunda kelime haznesine farklı kelimeleri dahil etmiştir. Böylelikle Türkçe dili zenginleşmiş ve gelişmiştir. Yazar kelimesinin kökeni Türkçe olarak bilinse de tam olarak kesin bir kaynak bulunmamaktadır. Peki, Yazar eş anlamlısı nedir? Yazar kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler kurulur. İşte bilinmesi gereken her şey.

Yazar kelimesinin anlamı

Yazar kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre birden fazla anlamı vardır. Bunlardan biri yazma özelliğine sahip olan kişilerdir. Bir diğer tanım ise gazete ya da dergilerde ilgili olduğu konularda yazan kimselerdir. Yazar kelimesi ile ilgili son tanım ise sanat, edebiyat ve bilim alanlarında kitap hazırlıkları yapan ya da kitapları bizzat yazan kalem erbablarıdır.

Yazar kelimesinin eş anlamlısı

Sanat, edebiyat ve bilim alanlarında kitap hazırlıkları yapan ya da kitapları bizzat yazan kalem erbabı ya da yazma özelliği olan kimse olarak tanımlanan yazar kelimesinin iki farklı eş anlamlı kelimesi bulunur. Bunlardan biri edip, diğeri ise muharrirdir. Edip ve muharrir kelimesini kullanmak isteyen kişiler cümle içerisinde yazar kelimesi ile aynı anlamı sağlayabilir. Bu kelimelerin yazılışları yazar kelimesinden farklı olsa da anlamları aynıdır. Edip ve muharrir kelimesinin kökenleri ise Türkçe değil, Arapçadır. Bu iki kelime dilimize Arapçadan geçmiştir.

Yazar kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Kitabın her satırında yazarın gerçekçi yaklaşımının izleri bulunuyordu.
  • Yazar imza gününde hayranları ile buluştu.
  • Makalenin yazarı olarak kitapta ismine yer verilmemesine oldukça içerlemişti.

Yazar kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Yazar kelimesinin eş anlamlıları olan edip ve muharrir kelimeleri ile örnek cümleler aşağıdaki gibi kullanılabilir.

  • 19. yüzyılın en önemli ediplerinden biri olarak adını tarihe yazmıştı.
  • İyi bir muharrir olmak için çok okumak ve yazmak büyük önem arz eder.
  • Muharrir son eserinde farklı bir dil kullandığı için beğenilmemişti.

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