Yazı Türleri - Edebi Metin Türleri Nelerdir, Kaça Ayrılır?

Yazı türleri ve yazın türleri özellikleri, dediğimiz zaman yazılı anlatım özelliklerine bakmak gerekir. İsminden de anlaşılacağı üzere sözlü anlatım türlerinden ayrılan yazılı anlatım türleri, edebi metinler, göstermeye bağlı metinleridir. Bu noktada kaça ayrılır ve metin türleri nelerdir, bakacak olursak iki alt başlıkta toplanmaktadır. Bu iki alt başlıkta vereceğimiz edebi metin türü ve örnekleri konuyu açıklamaya daha da yardımcı olacaktır. Bu iki başlık altında ise birden fazla yazıl anlatım türü yer almaktadır. Bu nedenle edebi metin türleri ve örnekleri, anlaşılması açısından önemli olacaktır.

Yazı Türleri Nelerdir?

Edebiyat, insanların duygu ve düşüncelerini söz ya da yazı ile etkili bir biçimde anlatma sanatıdır. Yazılı anlatımda tür ise edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmasıdır. Bu bağlamda ele alınan yazılı anlatım türleri sözlü anlatım türlerinden ayrılmaktadır.

Yazı türleri, düz yazı türleri ve şiir olmak üzere ikiye ayrılırken bu iki alt başlığa ayrılan türler de kendi içinde farklı türlere ayrılmaktadır. Düz yazı türleri ve şiir türlerinde arasındaki fark, kullanılan teknik, biçim ve üsluptur. Bu noktada ele alınan düz yazı türleri; içerik, teknik, üslup gibi özellikler açısından farklılıklar göstermektedir.

Edebi Metin Türleri Nelerdir?

Edebî metinler, insanın iç dünyasında zevk uyandırarak, onları etkilemek amacı ile ortaya koyulan edebi içerikli yazılardır. Bununla ilgilenen şair ve yazarlar bu etkiyi gerçekleştirmek amacı ile sözcükler üzerine yoğun ve derin anlamlar yükler. Bunu yaparken kimisi şekil(biçim) açısından bunu yakalamak isterken kimisi de anlam açısından bunu yakalamak ister. Konuyu bu açıdan ele aldığımızda edebi metinlerde amaç sadece metinlerin anlamlarını sunmak değil aynı zamanda insanı etkilemek amacının en başında gelmektedir.

Yazmayı meslek edinen şair ve yazarlar, hayâl dünyasını düşünceleri ile yoğunlaştırarak bunu yazıya döker. Bu edebi metinleri anlamak için ise söz, terkipler ve de edebi tarzlar hakkında ön bilgiye sahip olunmalıdır. Edebi metinleri bu bağlam etrafında ele aldığımızda tür olarak ayıracak olursak:

1.Sanat Metinleri:

Coşku Ve Heyecanı Dile Getiren Metinler(şiir) Olay Çevresinde Oluşan Metinler

B.1. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

B.1.1. Masal, Fabl, Destan, Halk Hikâyesi, Mesnevi, Manzum Hikâye, Roman

B.2. Göstermeye Bağlı Edebi metinler

B.2. 1. Tiyatro, Modern Tiyatro(Trajedi, Komedi, Dram), Geleneksel Türk Tiyatrosu((Karagöz, Ortaoyunu, Meddah, Köy Seyirlik Oyunları)

2.Öğretici Metinler:

Tarihi Metinler Felsefi Metinler Bilimsel Metinler Gazete Ve Çevresinden Gelişen Metinler

D.1. Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Mülakat, Röportaj, Haber Yazısı)

E. Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

E. 1. Anı, Günlük, Gezi Yazısı, Biyografi/Otobiyografi, Mektup

Edebi Metin Özellikleri Nelerdir?

Edebi metin özellikleri birden fazladır. bu özelliklere kısaca baktığımızda: