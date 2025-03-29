Yazıhane Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Yazı Hane Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bazı kelimeler ilk bakışta birleşik gibi görünür, ancak dildeki yerleşikliğine rağmen nasıl yazılması gerektiği hâlâ tartışılır. "Yazıhane" kelimesi de bu tartışmaların merkezinde yer alabilecek türden bir ifadedir. Konuşma dilinde hızla telaffuz edilmesi, yazıda da aynı şekilde birleştirilmesine sebep olabilir. Yazıhane nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular kelimenin sözlüklerde hangi biçimiyle yer aldığını öğrenmek isteyenler tarafından sorulmaktadır.

Yazıhane Nasıl Yazılır?

Yazım açısından "yazıhane" kelimesi bitişik yazılır. Bu kelime, "yazı" ve Farsça kökenli "hane" (ev, yer) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Birleşik yapılar, Türkçede anlam kaynaşması yaşandığında ya da birlikte yeni bir kavram oluşturduğunda bitişik yazılır. "Yazıhane" kelimesi, bu iki sözcüğün birleşmesiyle "yazı işleri yapılan yer, ofis, büro" anlamını kazanmış ve zamanla kalıplaşmıştır.

TDK'ye Göre Yazı Hane Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "yazıhane" kelimesi bitişik yazılır. TDK'nin Yazım Kılavuzu'nda bu kelime birleşik isimler arasında yer alır.