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Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:43

Yazım eş anlamlısı nedir? Yazım kelimesinin eş anlamlısı

Yazım eş anlamlısı nedir? Yazım kelimesinin eş anlamlısı

Yazım kelimesi kitaplarda, gazetelerde, blog yazılarında ve derslerimizde karşımıza sıklıkla çıkabilmektedir. Yazım genelde yazı kurallarını belirtmek için kullanılan bir ifadedir. Aynı zamanda yazım kelimesinin bir eş anlamlısı da bulunmaktadır. Peki, nedir yazım kelimesinin eş anlamlısı?

Yazım, Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski batı Türkçesinde bulunan yaz sözcüğünden türemiştir. Yazım kelimesi dil bilgisini tarif ederken kullanılabilir. "yazım kuralları" yani "yazmanın kuralları" şeklinde kullanılır. Ayrıca "yazım" kelimesi bir dilin kurallarını ve bu kuralların yazıya geçmesini ifade etmektedir.

YAZIM KELİMESİNİN ANLAMI

Yazım kelimesi bir dilin kurallarını ve nasıl yazılması gerektiğini belirlerken kullandığımız kelimedir. Yazım, bir dilin yazıya geçirilmesine denmektedir. Bu nedenle ilkokulda ve ortaokulda yazım bilgisini öğrenmekteyizdir.

YAZIM KELİMESİNİN EŞ ANLAMI

Yazım kelimesinin eş anlamı "imla" olarak bilinmektedir. İmla kuralları yazım kuralları demektir. Yazım kelimesinin geçtiği bir cümlede yazım kelimesi yerine imla kelimesini eklersek cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu gerçekleşmez. Bu da imla kelimesinin yazım kelimesinin eş anlamlısı olduğuna dair kesin bir kanıttır.

YAZIM KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Öğretmenimiz bugün Mert'i yazım kurallarına uyması konusunda tatlı bir dille uyardı.
  • Bilim kitaplarının yazımı için yazarın konu hakkında oldukça fazla bilgiye sahip olması gerekmektedir.
  • Yazım hatası yaptığım için öğretmen puanımı düşürmüş.

YAZIM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIM

  • İmla konusunda oldukça hassasımdır. Herkesin kurallara uymasını isterim.
  • İmla hatası yapmamak için sık sık dil bilgisi kitaplarımıza çalışmamız gerekmektedir.
  • İmla kurallarını işlediğimiz derste en çok söz hakkını ben aldım. Bu konuyu gerçekten çok sevdim.

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Yazım eş anlamlısı nedir? Yazım kelimesinin eş anlamlısı
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