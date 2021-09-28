Yazım eş anlamlısı nedir? Yazım kelimesinin eş anlamlısı

Yazım, Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski batı Türkçesinde bulunan yaz sözcüğünden türemiştir. Yazım kelimesi dil bilgisini tarif ederken kullanılabilir. "yazım kuralları" yani "yazmanın kuralları" şeklinde kullanılır. Ayrıca "yazım" kelimesi bir dilin kurallarını ve bu kuralların yazıya geçmesini ifade etmektedir.



YAZIM KELİMESİNİN ANLAMI



Yazım kelimesi bir dilin kurallarını ve nasıl yazılması gerektiğini belirlerken kullandığımız kelimedir. Yazım, bir dilin yazıya geçirilmesine denmektedir. Bu nedenle ilkokulda ve ortaokulda yazım bilgisini öğrenmekteyizdir.



YAZIM KELİMESİNİN EŞ ANLAMI



Yazım kelimesinin eş anlamı "imla" olarak bilinmektedir. İmla kuralları yazım kuralları demektir. Yazım kelimesinin geçtiği bir cümlede yazım kelimesi yerine imla kelimesini eklersek cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu gerçekleşmez. Bu da imla kelimesinin yazım kelimesinin eş anlamlısı olduğuna dair kesin bir kanıttır.



YAZIM KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Öğretmenimiz bugün Mert'i yazım kurallarına uyması konusunda tatlı bir dille uyardı.

Bilim kitaplarının yazımı için yazarın konu hakkında oldukça fazla bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Yazım hatası yaptığım için öğretmen puanımı düşürmüş.

YAZIM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIM