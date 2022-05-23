Yazım Kuralları Konu Anlatımı - AYT, TYT, Türkçe Yazım Kuralları Konu Anlatımı Ve Çıkmış Sorular

Yazım kuralları Türkçe'nin en önemli kurallarındandır. AYT, TYT gibi önemli sınavlarda dil bilgisi soruları arasında önemli yer tutarlar. Yazım kurallarını en iyi öğrenebileceğiniz yer okullarınızdan sonra Türk Dil Kurumu kaynaklarıdır. İş hayatında ve resmi belgelerde yazım kurallarına uyulmaması belgenin iptaline bile neden olabilir. Bu nedenle ilköğretimden itibaren yazım kurallarının çok iyi bir şekilde öğrenilmesi zorunludur. Aynı zamanda kurallara uyulmaması prestij açısından da kötü bir durum yaratacaktır.

Yazım Kuralları Konu Anlatımı

Yazım kurallarının öneminden bahsetmiştik. Şimdi sırada bu kuralları anlatmak var. Yazımızın devamında bunlardan bazılarına değineceğiz.

Büyük Harf Kullanımı

Bir cümle her zaman büyük harfle başlamalıdır. Örnek; "Benim için çok değerli birisidir."

Cümle içinde başka birinden ya da bir yerden alıntı yapılan cümleler tırnak işareti ile yazılır. Örnek:

Annesi "Yavaş git düşeceksin." diye seslendi.

İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Ancak iki noktadan sonra cümle niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bu örnekler büyük harfle başlamaz.

Özel isimler büyük harfle başlar.

İsim ve soy isimler büyük harfle başlar.

Takma adlar büyük harfle başlar.

Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe adları büyük harfle başlar.

Akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle başlamaz ancak isim önüne geldiğinde ya da lakap olarak kullanıldığında büyük yazılır.

Birleşik Kelimelerin Yazımı

Ses düşmesine uğrayan bileşik sözcükler bitişik yazılır.

"Et-" ve "ol-" yardımcı eylemleriyle birleşirken ses düşmesine veya ses türemesine uğrayan bileşik sözcükler bitişik yazılır.

Sözcüklerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik sözcükler bitişik yazılır.

"-a, -e, -ı, -i, -u, -ü" zarf-fiil ekleriyle "bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek, görmek, yazmak" eylemleriyle yapılan fiiller bitişik yazılır.

İkinci kelimesi "-an / -en, -r / -ar / -er / -ır / -ir, -maz / -mez, -mış / -miş" sıfat-fiil eklerini alarak kalıplaşan birleşik sözcükler bitişik yazılır.

Bir veya iki öğesi çekimli fiil olan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

İki veya daha çok sözcükten oluşmuş Türkçe yer adları bitişik yazılır.

Şehir, kent, köy, mahalle, dağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su vb. sözcüklerle kurulmuş sıfat tamlaması ve belirtisiz ad tamlaması kalıbındaki yer adları bitişik yazılır.

Somut olarak yer bildirmeyen "alt, üst, üzeri" sözlerinin sona getirilmesiyle oluşan birleşik sözcükler bitişik yazılır.

TDK Yazım Kuralları

Türk Dil Kurumu sitesi, Türkçe hakkında en doğru bilgileri öğrenebileceğiniz bir kaynaktır. Aklınıza dil bilgisiyle alakalı en ufak bir şey takıldığında TDK'nın sitesinden Yazım Kuralları'na bakabilirsiniz.

8. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı PDF

Yazım kurallarının en detaylı anlatıldığı ve test çözümlerinden ilerlendiği sene ilköğretim 8. sınıftır. Tüm dil bilgisi konularını bu eğitim yılında pekiştirebilirsiniz.

Yazım Kuralları Test

Yazım kurallarına hakim olabilmek için bol miktarda yazım kuralları testi çözerek pratik yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde soru çözerken bunları kaçırabilmeniz çok olasıdır.

Yazım Kuralları Çıkmış Sorular