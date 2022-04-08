Yazıyı Kim Buldu? Hiyeroglif Yazı Ne Zaman, Nasıl Ve Hangi Uygarlık Tarafından Bulundu?

Yazının buluşu tarihçiler, dil bilimciler tarafından sıkça araştırılan konulardan birisidir. Yazının icadı ile birlikte insanlık için büyük bir ilerlemenin yanı sıra tarihi yazılı olarak nesillere aktarmak da mümkün hale gelmiştir. Sınavlarda veya yarışmalarda sıkça karşımıza çıkan sorulara konu olan yazı nasıl bulunmuştur? İşte detaylar...

Yazıyı Kim Buldu?

Yazının buluşu dil tarihçileri ve epigrafistler tarafından sıkça incelenen bir konudur. Yazı Anadolu tarihinin önemli uygarlıklarından birisi olan Sümerler tarafından bulunmuştur. Sümerler tarafından bulunan ilk yazı, çivilerin üzerine yazılan sembollerle oluşturan çivi yazılardır.

Hiyeroglif Yazı Ne Zaman, Nasıl Ve Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur?

Sümerlerin bulduğu çivi yazısının arkasına bulunan hiyeroglif yazı, dünya genelinde birden fazla uygarlık tarafından kullanılmış ve yazı tarihinde oldukça önemli bir yere sahip yazı türüdür. Hiyeroglif yazıyı tarihte ilk bulan Eski Mısır Uygarlığıdır. Hiyeroglif yazısı, basit küçük resimler çizerek oluşturulan bir yazı türüdür.

Eski Mısır'da Tanrı Toth yazının mucidi olarak kabul edilirdi. Toth'un hiyeroglif yazı ve çeviri konusunda uzman katipleri vardı. Hiyeroglif yazı yukarıdan aşağı doğru yahut soldan sağa doğru yazılırdı. Yazının yönü bakış ne tarafa ise öyle kabul edilirdi.