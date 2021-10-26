Yazmayı öğreten defter icat etti

Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesinde eğitim gören Halil Dalgıç, yazı yazmayı yeni öğrenenler için devrim oluşturacak bir şablon defter geliştirdi. Bu defter öğrencinin elini tutup, pratik yaptırıp, yazı yazmayı öğretiyor.

PATENTİNİ ALDI

Çocukları okula yeni başlayacaklar için büyük kolaylık sağlayacak bir icada imza atan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Girişimcilik Yüksek Lisans Programı Öğrencisi Halil Dalgıç, "Çukur İzli Defter" adını verdiği icadının patentini aldı.

3 YILLIK ÇALIŞMA

Öğretmenlerin okulda, anne ve babaların ise okula yeni başlayan çocuklarına, uzun uğraşlar vererek öğrettiği yazı yazma, artık daha da kolay olacak. Çocuklara yaz yazmayı öğretirken verilen uğraşları fark ederek bu alanda bir çalışma yapan Halil Dalgıç, 3 yılsonunda çocuklar için çok faydalı olacak, icadını tamamladı ve patent aldı.

KAS GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR

Çukur izli şablon defterin patentini alan Dalgıç, icadı için şu bilgileri verdi: "Çukur İzli Defter" aynı derinlikte çukur izlerde; el, göz ve beyin koordinasyonu sağlarken, kişinin psikomotor kas gelişimini destekliyor. Adım adım derinliği azalan çukur izlerde, yeni yürümeye başlayan çocuğun elinin yavaş yavaş bırakıldığı gibi pratik yaptırıp yazıyı öğretiyor. Çukur izlerin kademeli azalması: Öğrenciye psikolojik ve fizyolojik olarak çukur izlerin biteceğinin, bu davranışı izsiz yapmayı öğrenmesi gerektiği mesajını bilinçaltına veriyor. Şablon defterde sayfalar kartondan ve harfler, rakamlar azalan derinlikte çukur izli işli olarak yer alıyor."