Yedigöller Milli Parkı, doğada vakit geçirmek ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yerlerinden biridir. Doğal güzellikleri, bitki örtüsü ve yürüyüş parkurları ile ziyaretçilerin dikkatini çeken bu park, her mevsim farklı güzelliği yansıtmaktadır. Yedigöller Milli Parkı nerede, nasıl gidilir, Yedigöller Milli Parkı yol tarifi ve giriş ücreti konuları hakkında bilgi sahibi olmak, daha keyifli bir gezi yapmanız için önemlidir.

Yedigöller Milli Parkı Nerede?

Yedigöller Milli Parkı, Karadeniz'de, Bolu'nun Yığılca ilçesinde yer almaktadır. Bolu'ya yaklaşık 42 metre uzaklıkta bulunmaktadır.

Yedigöller Milli Parkı Nasıl Gidilir?

Ankara–İstanbul karayolunun 152. kilometresindeki Yeniçağa veya 190. kilometresindeki Bolu'dan kuzeye ayrılan yollarla parka ulaşılabilir. Kış aylarında, Bolu–Yedigöller yolu karla kaplı olabileceğinden, ziyaretçiler genellikle Yeniçağa–Mengen–Yazıcık veya Devrek–Yazıcık rotalarını kullanırlar.

Yedigöller Milli Parkı Yol Tarifi

Otobüs ile Yedigöller Milli Parkı'na ulaşmak isteyenler; 15, 5, 2, 3, 6, 11 ve 18 numaralı otobüsleri kullanarak Yedigöller'e ulaşabilirler.

Yedigöller Milli Parkı Giriş Ücreti

Yedigöller Milli Parkı'na giriş ücretleri oldukça çeşitlidir. Girilen kişiye ve araca göre ücret değişmektedir. 2024 yılı itibariyle kişi başı ücret 35 TL iken, motorlu bisiklet 70 TL, otomobil ve kamyonet 105 TL, minibüs 315 TL, midibüs 525 TL, otobüs 1050 TL'dir.