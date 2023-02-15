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Giriş Tarihi: 15.2.2023 10:44 Son Güncelleme: 15.2.2023 10:44

Yeis Ne Demek? Yeis Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizde çok fazla kullanılmayan ve anlam derinliği fazla olan kelimelerden biri de yeis sözcüğüdür. Yeis ne demek? Söz konusu kelime daha çok yeise düşmek şeklinde kullanılır. Yeise düşmek nedir? Yeis nasıl yazılır sorusu da merak edilenler arasındadır. Kelimenin cümle içinde kullanımı nasıl araştırması ile kelimenin anlamını daha iyi kavrayabilirsiniz. Yeis kelimesinin kökeni ne gibi merak edilen soruları sizler için araştırdık.

Yeis Ne Demek? Yeis Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Yeis ne demek sorusuna cevap bulmak adına TDK sözlüklerinden istifade edebilirsiniz. Bahse konu kaynaklarda yeise düşmek nedir sorusuna da cevap bulacaksınız. Yeis kelimesinin cümle içinde kullanımı nasıl ya da nasıl yazılır gibi sorular da merak edilenler arasındadır. Yeis kelimesi özellikle Arapça ve Osmanlıca eserlerde yaygın olarak kullanılır. Yeis kelimesinin kökeni ne sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yeis Ne Demek?

Yeis kelimesi herkes tarafından bilinmeyen, eski Türkçenin yaygın kullanılan kelimelerinden biridir. Türk Dil Kurumu kaynaklarında da yeis sözcüğünün anlamına yer verilmiştir. Söz konusu kelime TDK kaynaklarında "üzüntü, umutsuzluktan kaynaklı aşırı karamsarlık hali" olarak tanımlanmıştır. Yeis sözcüğü, kişinin yaşadığı bir olay üzerine kendini kötü hissetme halini ifade etmekte de kullanılır.

Yeis kelimesinin yeis duymak şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz. Yeis duymak, bir olay karşısında kahrolmak, üzüntü çekmek anlamına gelir. Bunun yanında yeis içinde olmak, yeis hali gibi kelimelerin kullanıldığını da görebilirsiniz.

Yeise Düşmek Nedir?

Yeis, sıradan üzüntüden ziyade kahrolma hali, aşırı üzüntü durumunu ifade etmek için kullanılır. Özellikle Osmanlıca kelimelerin yoğun olduğu eserlerde bu kelimenin yaygın şekilde kullanıldığını görebilirsiniz. Bu kelimenin geçtiği çok sayıda şiir de bulabilirsiniz. Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirindeki aşağıdaki dizeler kelimenin kullanımına örnektir.

Yeis öyle bataktır ki; düşersen boğulursun.

Azmine sımsıkı sarıl bak ne olursun!

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Yeis Ne Demek? Yeis Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı
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