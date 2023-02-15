Yeis Ne Demek? Yeis Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

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Yeis Ne Demek?

Yeis kelimesi herkes tarafından bilinmeyen, eski Türkçenin yaygın kullanılan kelimelerinden biridir. Türk Dil Kurumu kaynaklarında da yeis sözcüğünün anlamına yer verilmiştir. Söz konusu kelime TDK kaynaklarında "üzüntü, umutsuzluktan kaynaklı aşırı karamsarlık hali" olarak tanımlanmıştır. Yeis sözcüğü, kişinin yaşadığı bir olay üzerine kendini kötü hissetme halini ifade etmekte de kullanılır.

Yeis kelimesinin yeis duymak şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz. Yeis duymak, bir olay karşısında kahrolmak, üzüntü çekmek anlamına gelir. Bunun yanında yeis içinde olmak, yeis hali gibi kelimelerin kullanıldığını da görebilirsiniz.

Yeise Düşmek Nedir?

Yeis, sıradan üzüntüden ziyade kahrolma hali, aşırı üzüntü durumunu ifade etmek için kullanılır. Özellikle Osmanlıca kelimelerin yoğun olduğu eserlerde bu kelimenin yaygın şekilde kullanıldığını görebilirsiniz. Bu kelimenin geçtiği çok sayıda şiir de bulabilirsiniz. Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirindeki aşağıdaki dizeler kelimenin kullanımına örnektir.

Yeis öyle bataktır ki; düşersen boğulursun.

Azmine sımsıkı sarıl bak ne olursun!