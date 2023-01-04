Yek Avaz Nedir? Divan Edebiyatında Yek- Avaz Gazel Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Divan edebiyatında yek avaz nedir değerlendirmesi insanları eski tarihlere götüren bir olaydır. Yek-avaz Gazel örnekleri ile edebiyatın çözümlemesi yapılabilir. Sonuç bizleri doğrudan yek avaz gazel nedir cevabına yönlendirir. Eski tarihin edebiyatını anlamak için yek-âvâz gazel özellikleri ile hareket etmek gerekir. Doğru sonuç elde etmek için doğru araştırma modelinin uygulanması şarttır. Doğru modelde dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. O da yek avaz gazel ne demek, Yek ahenk yek avaz farkı bilmektedir. Zaten Yek âvâz Gazel Örneği ile bu fark anlaşılabilir.

Yek Avaz Nedir?

Eski Türk Edebiyatı çeşitlerinde karşımıza çıkan bir edebiyat türü vardır. Bu edebiyat türü divan edebiyatıdır. Divan edebiyatı çok zengin bir türdür. Çünkü bünyesinde birçok şairi, sanatçıyı, edebiyat ile alakalı kavramları barındırır. Günümüzde hala ders kitaplarında divan edebiyatının özelliklerinden bahsedilmektedir. Aslında bu durum divan edebiyatının günümüz edebiyatına olan katkısının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Divan edebiyatında dizeler mısralar yerine beyitler kullanılır. Divan edebiyatındaki gazellerde beyitlerden oluşmaktadır. Yek avaz içinde hem gazel hem de beyitler çok önemlidir. Çünkü tanımı bu iki kavram üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla yek avaz, gazellerdeki uyumu nitelemektedir. Bu uyum ise beyitler arasındaki ahenk ve güzellikle gerçekleşmektedir.

Divan Edebiyatında Yek- Avaz Gazel Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Divan edebiyatında yek-avaz üzerinde durulması gereken bir konudur. Gazel nazım türünden yola çıkarak tanım yapılması gerekir. Gazelin tüm beyitleri arasındaki uyuma yek-avaz gazel denir. Dolayısıyla uyum, ahenk ve güzellik yek-avaz gazel için oldukça önemlidir. Yine özellikleri de tanımla birebir aynıdır. Divan edebiyatında yek-avaz gazel örneğin biri şu şekildedir:

Gördüm ol meh duşuna bir şal atup lâhurdan

Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş nurdan

Nerdübanlar busiş-i nermin-i damanıyle mest

İndi bin işveyle bir kâşâne-i fağfurdan

Atladı damen tutup üç çifte bir zevrakçeye

Geçti sandım mah-ı nev ayine i billûrdan

Halk-ı Sa'dabad iki sâhil boyunca fevc fevc

Va'de-i teşrifine alkış tutarken durdan

Cedvel-i Sim'in kenarından bu avazın Kemâl

Koptu bir fevvare-i zerrin gibi Mahurdan