Yel eş anlamlısı nedir? Yel kelimesinin eş anlamlısı

Yel kelimesi mecaz anlam bakımından da oldukça zengin bir kelimedir. Buna bakarak yel kelimesinin birçok yorumu ortaya çıkmaktadır. Fakat bu yorumların çoğu yöresel bazlı kullanılmaktadır. Yazılışları ve okunuşları farklı fakat anlamları aynı olan sözcüklere anlamdaş yani eş anlamlı sözcükler denir. Yel kelimesinin eş anlamlısını bilmek yel kelimesini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

YEL KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Yel kelimesini daha iyi çözümlemek için yel eş anlamlısı olan rüzgar kelimesini kullanabiliriz. Bu açıdan bakıldığında yel kelimesi bir hava olayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam olarak tanımına baktığımızda ise 'herhangi bir etki ile havanın yer değiştirilmesiyle oluşan esinti' olarak değerlendirebiliriz. Halk ağzında romatizma ağrısı olarak da kullanımı vardır. Ayrıca kalın bağırsaktaki bir gaza verilen isimdir. Yel kelimesi bunlara ek olarak günlük hayatta kullandığımız birçok deyimde kullanılmaktadır. Bunun nedeni yel kelimesinin kökenin eskiye dayanmasıdır.

YELİN EŞ ANLAMLISI

Yel kelimesi birçok mecaz anlam barındırsa da Türk Dil Kurumuna göre bir tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelime rüzgar kelimesidir. Rüzgar kelimesine genel olarak bakıldığında Türkçemizde özel isim olarak kullanılmaktadır. Hem erkek hem de kız çocuklar için kullanılabilecek bir kelimedir. Bu kelimeyi cümle içerisinde yel kelimesinin yerine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca yel kelimesiyle ilgili 'ağzından yel alsın' deyimi halk arasında oldukça fazla kullanılmaktadır.

YEL KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Yel kelimesine alternatif olarak rüzgar sözcüğü kullanılmaktadır. Bu sözcükleri birbirinin yerine kullanabilirsiniz. Bunlara ek olarak yel kelimesine benzer bazı kelimeler bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: