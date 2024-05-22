Yel Eş Anlamlısı Nedir? Yelin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler, birbiri ile aynı anlama gelen ve birbirleri yerine kullanıldıklarında anlam değişikliği yaratmayan kelimeler olarak bilinir. Pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Yel sözcüğü de bu kelimelerden biri olarak dilimizde yer alır. Bu nedenle yel eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlanması, yelin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı bilinmesi gerekir.
Yel kelimesinin anlamı, havanın yer değiştirmesinden meydana gelen esintidir. Bu anlamdan da çıkarabileceğimiz gibi yel, rüzgar demektir. Yelin eş anlamlı kelimesi, rüzgardır. Yel kelimesi yerine rüzgar kullanıldığında herhangi bir anlam karmaşası yaşanmaz.
Yel sözcüğünün eş anlamlı kelimesi rüzgardır. Bu nedenle birbirleri yerine rahatlıkla kullanılırlar. Yelin eş anlamlı kelimesinin cümle içerisindeki kullanımına aşağıdaki örnekler verilebilir:
Sahilde yürürken hafif hafif esen yel, insana çok huzurlu hissettiriyor. / Sahilde yürürken hafif hafif esen rüzgar, insana çok huzurlu hissettiriyor.
Kışın esen yel, haliyle soğuk oluyor ve üşütüyordu. / Kışın esen rüzgar, haliyle soğuk oluyor ve üşütüyordu.
Aniden esen yel ile yapraklar havada savrulmuştu. / Aniden esen rüzgar ile yapraklar havada savrulmuştu.
Bahar şenliğinde saçını okşayan yel, onu çok mutlu etmişti. / Bahar şenliğinde saçını okşayan rüzgar, onu çok mutlu etmişti.