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Haberler Eğitim Haberleri Yel Eş Anlamlısı Nedir? Yelin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 22.5.2024 15:16 Son Güncelleme: 22.5.2024 15:17

Yel Eş Anlamlısı Nedir? Yelin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçenin gelişimi, eski tarihlere dayanır. Eski ve köklü bir dil olmasından kaynaklı, kelime haznesi bakımından oldukça zengindir. Kendi içerisinde kelimeler türetmesi ve farklı kökenli kelimelere sahip olması sayesinde geniş bir kelime haznesine sahiptir. Hal böyle olunca eş anlamlı kelimeler de oldukça fazladır. Eş anlamlı kelimeye sahip olan bir sözcük de yeldir. Yelin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında bilgi almak için yel eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlanması gerekir.

Yel Eş Anlamlısı Nedir? Yelin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler, birbiri ile aynı anlama gelen ve birbirleri yerine kullanıldıklarında anlam değişikliği yaratmayan kelimeler olarak bilinir. Pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Yel sözcüğü de bu kelimelerden biri olarak dilimizde yer alır. Bu nedenle yel eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlanması, yelin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı bilinmesi gerekir.

Yel Eş Anlamlısı Nedir?

Yel kelimesinin anlamı, havanın yer değiştirmesinden meydana gelen esintidir. Bu anlamdan da çıkarabileceğimiz gibi yel, rüzgar demektir. Yelin eş anlamlı kelimesi, rüzgardır. Yel kelimesi yerine rüzgar kullanıldığında herhangi bir anlam karmaşası yaşanmaz.

Yelin Eş Anlamının Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Yel sözcüğünün eş anlamlı kelimesi rüzgardır. Bu nedenle birbirleri yerine rahatlıkla kullanılırlar. Yelin eş anlamlı kelimesinin cümle içerisindeki kullanımına aşağıdaki örnekler verilebilir:

  • Sahilde yürürken hafif hafif esen yel, insana çok huzurlu hissettiriyor. / Sahilde yürürken hafif hafif esen rüzgar, insana çok huzurlu hissettiriyor.

  • Kışın esen yel, haliyle soğuk oluyor ve üşütüyordu. / Kışın esen rüzgar, haliyle soğuk oluyor ve üşütüyordu.

  • Aniden esen yel ile yapraklar havada savrulmuştu. / Aniden esen rüzgar ile yapraklar havada savrulmuştu.

  • Bahar şenliğinde saçını okşayan yel, onu çok mutlu etmişti. / Bahar şenliğinde saçını okşayan rüzgar, onu çok mutlu etmişti.

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Yel Eş Anlamlısı Nedir? Yelin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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