Yem Dokunan Hayvana Ne Yapılır? İneklerde, Kuzularda, Koyunlarda Yem Çarpması Tedavisi Nasıl Olur?

Hayvanlarınızı yemlerken çok miktarda ve içerik olarak zengin olmayan yem vermeniz istenmeyen durumlara ve rahatsızlıklara yol açabilir. Bu gibi durumları önleyebilmek için hayvanlarınızın beslenme rutinini takip etmeniz ve aşırı beslemekten kaçınmanız gerekmektedir. Dikkat edilmeyen durumlarda yem dokunan hayvana ne yapılır sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Bir diğer sıklıkla sorulan soru ise ineklerde, koyunlarda yem çarpması tedavisi nasıl olur sorusudur.

Yem Dokunan Hayvana Ne Yapılır?

Hayvancılıkta sıkça karşılaşılan sorunlardan biri olan yem dokunması diğer bir adıyla yem çarpmasıdır. Bu durumun asıl sebebi keşif yemlerinin ve şeker, nişasta yönünden zengin yemlerin aşırı miktarda verilmesidir. Önleyici olarak yemleri ince öğütmeden hayvana verebilirsiniz. Yem çarpması durumunda ise veteriner hekimlere danışarak ve tedavi yöntemlerini uygulayarak hayvanlarınızı iyileştirebilirsiniz.

İneklerde, Kuzularda, Koyunlarda Yem Çarpması Tedavisi Nasıl Olur?

Yem çarpmasının belli başlı nedenleri arasında şeker ve nişasta yönünden zengin yemlerin aşırı miktarda ince öğütülmüş olarak verilmesi gelmektedir. Yem dengesinin sağlanamadığı bu gibi durumlarda yem çarpması olarak adlandırılan ve hayvanlarınızın bağırsak sağlığını doğrudan etkileyen durumlar yaşanabilmektedir. Veteriner kontrolü, yem dengesinin doğru sağlanması, yem kaplarının temizliği ve yeteri miktarda su tüketimi ile yem çarpmasını önleyebilir ve tedavi edebilirsiniz.