Yeni açılan liselere emsalleri yol gösterecek

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih dönemi devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı okul listelerinde ilk kez LGS puanıyla öğrenci alacak bazı liselerin karşısında taban puan ve yüzdelik dilim bilgilerinin yer almaması velilerin kafasını karıştırabilir. Geçmiş yıllara ait yerleştirme verisi bulunmadığı için bu okulların puanı henüz bilinmiyor. Ancak bu durum, tercihlerin tamamen şansa bırakılacağı anlamına da gelmiyor. Yeni açılan liselerde taban puan ve yüzdelik dilim, tercih döneminden önce değil, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra ortaya çıkıyor. Yerleştirme sırasında okulu tercih eden öğrenciler puan üstünlüğüne göre sıralanıyor ve kontenjan dolduğunda son yerleşen öğrencinin puanı o okulun ilk taban puanı, yüzdelik dilimi ise ilk başarı sıralaması oluyor. Bu nedenle tercih ekranında herhangi bir veri bulunmaması, okulun düşük ya da yüksek puanla öğrenci alacağı anlamına gelmiyor. Velilerin yeni açılan okulları değerlendirirken öncelikle aynı ilçedeki benzer okul türlerinin geçmiş yıllardaki yüzdelik dilimlerini incelemesi öneriliyor. Fen lisesi, Anadolu lisesi ya da proje okulu olarak açılan kurumun bulunduğu bölgedeki benzer okullar, taban puan hakkında fikir verebilir.

YOL GÖSTERİYOR

Kesin bir tahmin yapmak mümkün olmasa da emsal okullar önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Okulun bulunduğu ilçe, ulaşım imkânları ve kontenjanı da tercihleri doğrudan etkiliyor. Akademik başarının yüksek olduğu bölgelerde açılan yeni liselerin ilk yıldan itibaren yoğun ilgi görmesi beklenirken, kontenjanı sınırlı olan okullarda oluşacak taban puan da daha yüksek olabiliyor. Buna karşılık daha fazla kontenjanla öğrenci alacak okullarda yüzdelik dilim daha genişleyebiliyor.





LİSTEYİ TEK BAŞINA DOLDURMAYIN

Eğitimciler, yeni açılan liselerin tercih listesinde mutlaka değerlendirilebileceğini ancak listenin tamamının bu okullardan oluşturulmaması gerektiğini vurguluyor. Tercih listesinin; öğrencinin yüzdelik dilimine göre garanti, ulaşılabilir ve iddialı okulların dengeli dağılımıyla hazırlanması gerektiğine dikkat çekiliyor. Böylece hem yeni açılan okullar değerlendirilmiş oluyor hem de yerleşememe riski azaltılıyor. Uzmanlar, "Taban puanı yok diye bu okullar kolay kazanılır ya da çok yüksek puanla öğrenci alır şeklinde bir değerlendirme yapmak doğru değil. İlk yıl oluşacak puan, tamamen o okulu tercih eden öğrencilerin profiline bağlı olarak belirlenecek. Bu nedenle tercih sürecinde en doğru yaklaşım, öğrencinin kendi yüzdelik dilimini esas alarak dengeli bir liste hazırlamasıdır" uyarısında bulunuyor.



NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Okulun türünü ve eğitim modelini inceleyin.

Aynı ilçedeki benzer liselerin geçen yılki yüzdelik dilimlerine bakın.

Kontenjan sayısını mutlaka değerlendirin.

Proje okulu olup olmadığını araştırın.

Okulun fiziki imkânları, yabancı dil, laboratuvar ve sosyal alanlarını inceleyin.

Mümkünse tercih döneminde okulu ziyaret ederek yönetimden bilgi alın.

Tercih listenizi sadece yeni açılan okullardan oluşturmayın.