Yeni Doğmuş Kediye Süt Verilir Mi? Yeni Doğmuş Kedi Hazır Süt İçer Mi?

Kendilerine has karakter yapıları ve güzellikleri sayesinde hayvan severlerin odak noktası olan kediler beslenme konusunda son derece nazik ve besinler açısından çok seçici canlılardır. Özellikle yavru bir kedinin beslenmesine özen gösterilmelidir. Yeni doğmuş kedi hazır süt içer mi sorusunun cevabı ise açıktır. Ama yavru kedi beslenmesi hakkında bilgi almak isteyenler yeni doğmuş kediye süt verilir mi sorusunu sık sık sorarlar.

Yeni Doğmuş Kediye Süt Verilir Mi?

Doğumdan sonra yavru kediler mutlaka anne sütüyle beslenmelidir. Anne sütü bağışıklık sistemini güçlendiren ve diğer memeli canlılarda olduğu gibi kedilerin de gelişimlerini destekleyen en önemli besindir. Yavru kediler anne sütünü iki ay kadar emmelidirler. Ama anne kedinin sütü yetersizse ya da yavru kediler annelerinden ayrı büyütülmek zorunda kalırsa pek çok kişi onlara inek sütü vermeyi düşünür. Ancak inek sütü biz insanlar gibi yavru kedilerin de sindirim sistemleri için uygun değildir. İnek sütünün içerdiği laktoz, yavru kedilerde sindirim sorunlarına ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

Kediler Neden Süt İçemez?

Kedilerin süt tüketimi ile ilgili yaygın bir yanlış anlama vardır. Pek çok kişi, kedilerin sütü severek içtiklerini düşünse de aslında kediler laktozu sindirmekte zorlanırlar. Özellikle inek sütü laktoz içerdiği için kedilerin sindirim sisteminde problemler yaratabilir. Kedilerin vücudu inek sütünün barındırdığı laktozu parçalayan enzimleri yeterli miktarda üretmez ve bu da süt içtikten sonra ishal, mide ağrısı ve kusma gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle yavru ya da yeni doğmuş kedilere inek sütü verilmesi sağlıkları için zararlıdır. Doğru beslenme kedilerin gelişimi için oldukça önemlidir ve yeni doğmuş kediler ile yavru kedilerde laktoz içermeyen besinler tercih edilmelidir. Zira yetişkin kedilere de inek sütü ile inek sütü içeren gıdaların verilmesi uygun değildir.

Kedilere Özel Üretilen Sütler Doğru Bir Tercih Mi?

Yavru kediler için özel olarak üretilmiş süt ve süt tozları piyasada bulunmaktadır. Bu sütler yeni doğan veya yavru kedilerin sindirim sistemine uygun şekilde formüle edildiği için laktoz miktarı çok azdır. Yavru kedilerin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve proteinler bu özel süt ve süt tozlarında mevcuttur. Eğer anne sütüyle beslenemeyen yavru kediler varsa, veteriner tavsiyesi ile bu özel süt formülleri kullanılabilir. Ancak bu sütlerin bile kontrollü şekilde kediye verilmesi gerekir. Kedilerin sindirim sistemlerinin hassas olduğu unutulmamalıdır ve en iyi beslenme şekli için mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.