Yeni dönem sadeleştirilmiş müfredatla başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yeni eğitim-öğretim yılı bugün "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle başlayacak. Bu yıl 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte 1,2 milyon öğretmen, Türkiye'nin gelecek nesillerini yetiştirmek için mesai yapacak.Hayata geçirilen yeni müfredat ise kademeli olarak uygulanmaya başlayacak. Anasınıflarının yanı sıra 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak olan müfredat ile ders içeriklerinin yüzde 35 oranında sadeleştirilmesi sağlandı.Hazırlanan yeni kitaplarda, karekodlar içerisinde etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara da yer verilecek. Öğrencilere ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı tamamlanırken, yeni modele ilişkin öğretmenlere de gerekli eğitimlerin verildiği açıklandı. Bu yıl mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek bir dizi yeni uygulama da hayata geçirilecek. Üretim sektöründeki nitelikli eleman teminini hızlandıracak adımlar çerçevesinde, bu yıldan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyelerinde meslek ortaokulları açılacak. 9 ilde belirlenen 9 spor lisesi bünyesinde de ülkenin ilk "spor ortaokulları" öğrencilerini ağırlamaya başlayacak.Öte yandan ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak ilk kez belirlendi. Bakanlıkça bu yıl okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Velivizyon" platformu da hayata geçirildi. Sınıf annesi uygulamasına ise bu yıl da izin verilmeyecek. Ayrıca veliler randevusuz şekilde okula gelemeyecek. Sınıflarda cep telefonu kullanımı yasağı sürecek. İlkokul ve ortaokula başlayan öğrenciler, belirlenen alanlarda ağaç dikecek ve öğrenim süreci boyunca diktiği ağacın takibini yapacak. Okullarda su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinciyle ilgili eğitimler verilecek. Okul bahçelerinin daha çevreci görünüme kavuşması için çaba gösterilecek.Birinci dönem ara tatil tarihi 11-15 Kasım olarak belirlendi. Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak'ta sona erecek. 3 Şubat'ta başlayacak olan ikinci dönem, 20 Haziran 2025 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan'da tamamlanacak.